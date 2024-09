A aposta milionária da Vila Galé no Maranhão

A Vila Galé e o Governo do Maranhão formalizaram, nesta terça, a concessão de dois edifícios históricos no centro de São Luís para a implantação dos primeiros hotéis da rede no estado.

A assinatura do termo de concessão ocorreu em uma cerimônia no Palácio dos Leões, com a presença do fundador e presidente da rede, Jorge Rebelo de Almeida, e do governador Carlos Brandão.

Com um investimento de 105 milhões de reais, os novos projetos, nomeados Vila Galé Collection São Luís e Vila Galé Collection Maranhão, contarão com 67 e 44 apartamentos, respectivamente, e carregarão o selo da submarca Collection, que é conhecida por seus empreendimentos premium e hotéis boutiques.

“Vamos transformar os primeiros prédios que visitamos, onde funcionavam a antiga Defensoria Pública e a Casa do Maranhão, em nossos hotéis. O Centro Histórico de São Luís é rico em história e beleza, e me encantou desde a nossa primeira visita. Estamos muito entusiasmados com nossa chegada ao estado”, diz Rebelo de Almeida.

Além de revitalizar importantes edifícios históricos, o projeto promete gerar 300 empregos durante a fase de construção e 100 postos permanentes após a inauguração dos hotéis