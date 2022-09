Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Simone Tebet e Mara Gabrilli, sua vice, vão levar para a campanha, nesta última semana, a proposta de uso, no SUS, da Cannabis medicinal.

O Radar já mostrou que os temas relacionados ao drama das famílias que dependem do sistema público de saúde são os que mais reverberam no discurso de campanha da candidata do MDB.