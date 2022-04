A aposta da britânica Pearson na educação pública brasileira

Maior empresa de educação do mundo, a Pearson vai entrar nas redes públicas de ensino no Brasil com uma biblioteca digital de 700 livros, alinhada às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. Já fechou parcerias em São Paulo e Mato Grosso para uso da plataforma Bibot.

A aposta é cativar os alunos pela leitura online, com atividades gamificadas: crianças e adolescentes podem acumular pontos, obter medalhas e conquistar posições em rankings locais e regionais.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados, e a nossa meta é expandir o programa para todo o Brasil”, afirma Gustavo Jorge, diretor de expansão da Pearson.

Para construir o acervo de livros, a Pearson fechou parceria com cinco editoras: Nova Fronteira, Panda Books, Rideel, Labrador e Contexto.

A Bibot, além de interação com alunos, de 6 a 17 anos, oferece capacitação a professores, com formação continuada e plantão de dúvidas. A ideia é despertar no professor subsídios para formar novos jovens leitores. Os educadores selecionam os livros mais importantes, de acordo com os objetivos de aprendizagem de cada etapa escolar. Assim, é possível acompanhar o desempenho e o progresso dos alunos e traçar estratégias mais eficazes.

