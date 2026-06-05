Durante muito tempo, o combate à corrupção foi pensado quase exclusivamente a partir da repressão: investigar, punir, responsabilizar e reparar danos depois da consumação do ilícito. Essa lógica continua necessária, mas a experiência recente mostrou seus limites. Punir depois nem sempre é suficiente para restaurar confiança, recompor legitimidade ou impedir que o dano institucional já esteja consolidado.

A corrupção contemporânea, afinal, raramente se estabelece apenas pela ação isolada de agentes mal-intencionados. Ela se desenvolve com muito mais facilidade em estruturas opacas, em controles frágeis, em decisões pouco rastreáveis e em ambientes de supervisão insuficiente.

Foi a partir dessa percepção que o debate sobre integridade deixou de ser fragmentado. Anticorrupção, transparência, compliance e ESG já não funcionam como agendas paralelas ou expressões independentes do vocabulário regulatório. Na prática, passaram a compor um mesmo sistema de prevenção, supervisão e legitimação das instituições públicas e privadas.

E isso não decorre de modismo nem de simples sofisticação terminológica. Decorre de um aprendizado institucional bastante concreto: organizações que concentram poder sem rastreabilidade, operam sem governança verificável e produzem baixa accountability tornam-se mais expostas à captura de interesses, ao desvio de finalidade, à fraude e, sobretudo, à corrosão da confiança.

Essa transformação ganhou força em um cenário no qual sociedade, mercado e órgãos reguladores passaram a demonstrar menor tolerância com estruturas opacas de gestão. A sucessão de crises reputacionais, inconsistências informacionais e falhas de governança observadas nos últimos anos consolidou uma percepção incontornável: a ausência de controles já não é vista como simples deficiência administrativa, mas como fator de risco institucional. Em ambientes de alta exposição pública e elevada circulação de dados e recursos, a fragilidade da supervisão deixou de produzir apenas ineficiência — passou a comprometer valor, reputação e permanência.

Continua após a publicidade

A corrupção, afinal, produz efeitos que ultrapassam em muito a dimensão patrimonial. Quando decisões são contaminadas por favorecimentos indevidos, quando contratos deixam de obedecer a critérios republicanos ou quando fluxos financeiros escapam a mecanismos adequados de supervisão, o dano não se restringe ao prejuízo econômico imediato. O que se compromete é a própria credibilidade da instituição, a regularidade concorrencial, a eficiência do gasto e a legitimidade das decisões produzidas.

O ponto de partida dessa arquitetura é a transparência. Transparência, aqui, não pode ser confundida com mera publicidade formal de relatórios, portais ou demonstrativos. Seu sentido institucional é mais profundo: consiste em tornar atos, critérios decisórios, contratações, indicadores e resultados efetivamente inteligíveis, auditáveis e sujeitos a escrutínio. Transparência útil não é a que apenas divulga; é a que permite compreender, verificar e questionar.

Sob essa perspectiva, a publicidade organizada das informações reduz zonas de sombra historicamente propícias ao desenvolvimento de irregularidades. Quanto maior a rastreabilidade dos atos, menor a margem para manipulação informacional, ocultação de desvios e favorecimentos indevidos. A transparência deixa, assim, de ser atributo ornamental de boa gestão para se afirmar como instrumento concreto de inibição da opacidade.

Continua após a publicidade

A mesma lógica se projeta sobre o compliance.

Não por acaso, cresceu de forma significativa a exigência por dados consistentes, trilhas de decisão documentadas e justificativas verificáveis para escolhas institucionais. A mera alegação de regularidade já não satisfaz investidores, parceiros de negócios, órgãos de controle nem a própria opinião pública. A contemporaneidade impôs um novo parâmetro: não basta afirmar conformidade; tornou-se necessário demonstrá-la de maneira objetiva e auditável.

Também nesse campo houve relevante amadurecimento conceitual. Programas de compliance não podem mais ser compreendidos como simples repertórios de normas internas ou códigos de conduta concebidos para satisfação formal de exigências regulatórias. Em sua formulação contemporânea, compliance significa institucionalizar a integridade por meio de governança, delimitação de responsabilidades, controles internos, monitoramento de riscos, canais de reporte, mecanismos de investigação, resposta disciplinar e revisão contínua de processos.

Continua após a publicidade

Sua utilidade, portanto, não reside apenas em evitar sanções. Reside em reduzir a dependência de decisões personalistas e em criar barreiras procedimentais contra arbitrariedade, conflito de interesses e desvios de conduta. Organizações podem ostentar documentos impecáveis e discursos éticos consistentes; ainda assim, permanecerão vulneráveis se sua cultura decisória tolerar informalidade, exceções silenciosas e ausência de verificabilidade.

Essa é uma distinção fundamental: a corrupção institucional não nasce apenas da intenção ilícita, mas da permissividade sistêmica. Onde não há segregação de funções, trilha de auditoria, supervisão efetiva e mecanismos confiáveis de reporte, a irregularidade encontra ambiente favorável para prosperar sem resistência proporcional.

O erro, muitas vezes, está em imaginar que desvios relevantes surgem apenas quando há intenção deliberada de fraude. Em grande parte das vezes, eles crescem justamente onde a instituição normalizou ausência de método, excesso de informalidade e baixa capacidade de vigilância.

Continua após a publicidade

Essa mesma exigência alcançou a agenda ESG. Depois de um período em que o tema foi frequentemente absorvido pelo mercado sob viés predominantemente reputacional, tornou-se claro que compromissos ambientais e sociais desacompanhados de governança robusta produzem mais narrativa do que transformação.

Metas ambientais dependem de dados consistentes, processos rastreáveis e capacidade real de mensuração. Compromissos sociais dependem de políticas internas coerentes, mecanismos de fiscalização e consistência entre discurso e prática. Quando faltam auditoria, accountability e controles sólidos, qualquer agenda ESG corre o risco de se converter em narrativa institucional sem verificabilidade.

No setor público, essa lógica se traduz em exigência crescente de clareza sobre gastos, contratações, execução de políticas e critérios de tomada de decisão. No setor privado, manifesta-se na pressão por governança, gestão de riscos, segurança informacional, confiabilidade de relatórios e consistência ética nas relações com investidores, fornecedores, parceiros e consumidores.

Continua após a publicidade

Em ambos os ambientes, a lógica é a mesma: confiança deixou de ser atributo presumido e passou a depender de verificabilidade.

Por isso, o enfrentamento contemporâneo da corrupção não pode ser pensado exclusivamente a partir da sanção posterior ao ilícito consumado. A repressão continua indispensável, mas chega tarde quando a estrutura institucional foi desenhada para não enxergar seus próprios desvios. O verdadeiro avanço civilizatório está na construção de ambientes em que a prática irregular encontre obstáculos prévios, sinais de detecção e mecanismos de contenção antes de se transformar em dano consumado.

Transparência reduz espaços de obscuridade. Compliance transforma integridade em processo. ESG amplia sobre a governança o dever de coerência entre propósito, gestão e resultado.

Há, portanto, uma mudança profunda em curso, ainda que nem sempre percebida de forma explícita: instituições deixaram de ser avaliadas apenas pelo resultado que entregam e passaram a ser julgadas também pela solidez dos processos que sustentam suas decisões. Em uma era de informação instantânea e vigilância reputacional permanente, fragilidades internas tendem a se converter em externalidades públicas com velocidade cada vez maior.

Não se trata, portanto, de agendas paralelas nem de vocabulário corporativo em ascensão. Trata-se da consolidação de uma nova compreensão sobre poder institucional: quanto maior a capacidade de decidir, maior deve ser a capacidade de explicar, justificar e se submeter a controle.

É nesse ponto que anticorrupção, transparência, compliance e ESG deixam de ser diferenciais competitivos ou exigências normativas dispersas. Tornam-se, em conjunto, a base mínima de confiança sem a qual nenhuma instituição — pública ou privada — consegue sustentar credibilidade, autoridade e permanência no tempo.

Camila Melo Franco Motta é advogada, pós-graduada em Direito Público, com MBA em Negócios Internacionais pela FGV. Head of Legal & DPO da W1 Consultoria. Conselheira no Conselho de Transparência e Combate à Corrupção do estado de Minas Gerais .

Este artigo é uma colaboração do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) com VEJA