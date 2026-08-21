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Brasil

O mito do governo técnico

Parte dos diagnósticos sobre o Estado parte da ideia de que nossos problemas persistentes, como corrupção e violência, decorrem de heranças históricas

Por Felippe Araújo Barbosa da Silva 21 ago 2026, 10h00
Fachada do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo federal, em Brasília
Fachada do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo federal, em Brasília (Gastão Guedes/Wikimedia Commons)
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Com o início da campanha eleitoral, é muito comum que plataformas políticas se ergam sobre um mesmo axioma: um bom governo é um governo técnico. Quanto mais especialistas, normas rígidas e ações protegidas da “politicagem”, maior seria a capacidade do Brasil solucionar seus problemas. Palavras como “gestor”, “técnico” e “profissional” são frequentemente mobilizadas em narrativas que apresentam a política tradicional como sinônimo de atraso, enquanto o “novo” aparece como promessa de superação.

Essa forma de pensar não é nova. Ao contrário, faz parte de uma longa tradição da história política brasileira. Boa parte dos diagnósticos sobre o Estado brasileiro parte da ideia de que nossos problemas persistentes, como corrupção, violência e desigualdade, decorrem de heranças históricas. O patrimonialismo, a formação de um capitalismo marcado por relações pessoais e a permanência de estruturas sociais oriundas da escravidão costumam ser apontados como obstáculos que impedem o país de se modernizar.

Não foram poucas as tentativas, tanto à esquerda quanto à direita, em regimes democráticos e autoritários, de apresentar determinado projeto político como responsável por inaugurar um “novo Brasil”. Em comum, quase todas recorrem à História para construir um passado que precisa ser superado. O curioso é que o desconhecimento dessas experiências faz com que nossa gramática política continue repetindo fórmulas muito semelhantes. No fim, encontramos apenas um museu de grandes novidades.

Um dos exemplos mais emblemáticos encontra-se no Estado Novo (1937-1945). A historiografia da administração pública mostra que aquele regime autoritário pretendia modernizar o país por meio de um Estado forte, capaz de promover integração nacional e desenvolvimento econômico. Mas como confiar essa missão a uma máquina pública conhecida justamente pelo clientelismo?

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A resposta veio na forma da profissionalização da administração pública. Com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), em 1938, buscou-se substituir relações pessoais por procedimentos impessoais, burocráticos e racionalizados. O autoritarismo do regime encontrava na eficiência administrativa uma justificativa para reorganizar o Estado.

Luiz Carlos Bresser-Pereira observa que esse momento representou a primeira grande tentativa de romper com o legado patrimonial da administração brasileira. A leitura é reveladora porque expressa também a linguagem política da época. Construir um Estado moderno significava superar um passado colonial visto como obstáculo ao desenvolvimento. A inspiração era claramente o modelo racional-legal descrito por Max Weber.

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Três décadas depois, em 1967, a promessa reapareceu sob nova roupagem. A reforma administrativa implementada durante a ditadura militar (1964-1985) voltou a apresentar a modernização estatal como condição para o desenvolvimento nacional. Em um contexto que tratava a política como fonte de conflitos e ameaças à ordem, fortalecia-se o papel das elites burocráticas responsáveis por administrar empresas estatais, autarquias e órgãos de planejamento. Mais uma vez, a técnica aparecia como alternativa à política.

Nos anos 1990, agora sob um regime democrático, a lógica permaneceu surpreendentemente semelhante. Os governos eleitos defenderam a reforma do Estado como caminho para inserir o Brasil em uma nova etapa histórica. A diferença estava no diagnóstico. Se antes a modernização passava pelo fortalecimento do Estado, agora ela dependeria de sua redução, da descentralização administrativa e da adoção de práticas gerenciais inspiradas no setor privado.

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Fernando Collor prometia conduzir o país ao “Terceiro Milênio”, integrando-o à globalização e ao capitalismo vencedor da Guerra Fria. Já Fernando Henrique Cardoso apresentou sua reforma administrativa como superação do legado varguista, considerado excessivamente burocrático e incompatível com as exigências de um Estado eficiente. Curiosamente, aquilo que décadas antes representava a modernidade passava a simbolizar justamente o antiquado.

O objetivo dessa breve retrospectiva não é igualar governos tão distintos nem ignorar suas diferenças ideológicas. O que ela revela é algo mais profundo: a linguagem política ajuda a definir o próprio significado da política. Como lembra o historiador Quentin Skinner, conceitos políticos não apenas descrevem a realidade, mas procuram persuadir, justificar ações e legitimar determinadas formas de atuação.

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Além disso, em A Gramática Política do Brasil, Edson Nunes identifica quatro formas predominantes de organização da política brasileira: clientelismo, corporativismo, insulamento burocrático e universalismo de procedimentos. Entre elas, chama atenção o insulamento burocrático, caracterizado pelo afastamento dos especialistas em relação à sociedade. Nesse modelo, decisões fundamentais deixam de ser fruto do debate público e passam a ser conduzidas por elites técnicas que reivindicam para si a autoridade do conhecimento.

É justamente aí que reside um dos riscos da retórica do “governo técnico”. Quando o político procura legitimar-se afirmando que “não faz política”, ele não elimina a política. Apenas oculta as escolhas políticas que continua fazendo. Não se trata, evidentemente, de rejeitar a técnica. Democracias precisam de planejamento, especialistas e instituições capazes de formular boas políticas públicas. O problema surge quando a técnica deixa de ser um instrumento da política para apresentar-se como sua substituta.

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Em uma democracia, governar nunca foi apenas administrar. Governar também significa representar interesses, negociar conflitos e prestar contas à sociedade. Talvez por isso devamos olhar com cautela para candidatos que prometem governar apenas como gestores. Afinal, quando alguém afirma que governará sem fazer política, o que será que estão nos escondendo?

Felippe Araújo Barbosa da Silva é professor e doutorando em História Política pela Unesp

Este artigo é uma colaboração do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) com VEJA

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