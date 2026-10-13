OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Imagem Blog

Radar Jurídico

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Política

O custo de não decidir

Na conta dos danos ao interesse público, a paralisia precisa aparecer com mais nitidez

Por João Cláudio Pizzato Sidou 13 out 2026, 10h00 | Atualizado em 13 out 2026, 10h27
Fachada do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo federal, em Brasília
Fachada do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo federal, em Brasília (Gastão Guedes/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
O custo de não decidir Priorize VEJA no Google

O Estado criou, ao longo do tempo, uma rede extensa de regras para proteger o dinheiro público e reduzir desvios. Elas nasceram em momentos diferentes, como resposta a problemas concretos, e foram se somando até formar uma engrenagem que hoje acompanha quase toda decisão relevante. Em muitos casos, já se perdeu a memória da razão original de determinada etapa. Ela passou a fazer parte do caminho, e retirá-la parece mais arriscado do que mantê-la.

Quem trabalha na Administração conhece bem esse ambiente. Às vezes, o recurso existe e a solução técnica está à mão. O impasse nasce do receio de que uma escolha legítima, tomada com as informações disponíveis hoje, seja examinada anos depois sob outro contexto, quando o desfecho já é conhecido e tudo parece mais óbvio. Aos poucos, esperar ganha aparência de prudência.

Há um nome para isso: “apagão das canetas”. Descreve o momento em que a assinatura deixa de ser um ato de gestão e passa a ser percebida como um risco pessoal — e o tempo passa a trabalhar contra a própria Administração. Um assunto volta para nova análise e permanece ali enquanto a necessidade continua do lado de fora.

Siga

O custo dessa demora é difícil de enxergar. Um hospital espera meses por um equipamento cuja compra já foi aprovada — enquanto isso, pacientes seguem sendo atendidos com recursos piores do que deveriam. Quando a solução finalmente chega, o problema pode já ser outro. Às vezes, tornou-se mais caro durante a espera e parte do prejuízo nem sequer aparecerá na contabilidade.

Na conta dos danos ao interesse público, a paralisia precisa aparecer com mais nitidez. Um recurso pode estar disponível e ainda assim passar meses sem produzir o benefício para o qual foi reservado. Em casos extremos, o dinheiro deixa de cumprir a finalidade pública que justificou sua existência.

Continua após a publicidade

Para o cidadão, porém, a origem da falha raramente muda a experiência. Se o serviço não chega, não chega. Pouco importa se, por trás da demora, houve desvio de recursos ou apenas o receio de assinar. Quem está esperando atendimento recebe a mesma ausência de resposta.

Esse ambiente muda o comportamento de quem decide. Se o erro é lembrado por anos e a omissão raramente recebe a mesma atenção, a tendência é buscar proteção. A assinatura passa a depender de mais segurança do que a situação talvez permita. A máquina pública aprende que o caminho menos arriscado é aquele em que a decisão vem depois, de preferência assinada por outra mesa.

Com o passar do tempo, regras e controles envelhecem. A utilidade de uma exigência não é eterna, e o ambiente em que ela foi criada pode mudar bastante. Revisar esse conjunto deveria ser tão normal quanto revisar uma política pública. Manter uma etapa apenas porque ela sempre esteve ali é uma decisão, ainda que raramente seja tratada como tal.

Continua após a publicidade

Quando funciona bem, o controle pode contribuir antes do erro consumado, ajudando quem decide a compreender melhor o risco e a agir com informação suficiente. Isso reduz espaço para improviso e evita que a fiscalização só apareça quando o problema já aconteceu. Isso pede outra forma de revisar escolhas públicas: olhar para as informações disponíveis quando foram tomadas, e não apenas para o resultado conhecido depois. Sem essa perspectiva, qualquer decisão que deu errado parece retrospectivamente mais óbvia do que realmente era.

Em decisões difíceis, a tecnologia pode encurtar o tempo consumido na procura por informação e na leitura de documentos extensos. A inteligência artificial permite chegar mais rapidamente ao ponto que realmente exige reflexão, sem começar a análise cercado de material disperso. O ganho mais interessante talvez esteja justamente aí: menos tempo procurando e mais tempo pensando sobre a decisão.

Esse tempo devolvido ao julgamento humano tem valor. Uma ferramenta pode localizar o que é relevante e organizar o contexto em que a escolha precisa ser feita. A assinatura continua pertencendo a uma pessoa, com tudo o que isso implica de responsabilidade. Registrar quais informações estavam disponíveis naquele momento e como foram consideradas acrescenta outra camada importante. Anos depois, quando a escolha for revista, será possível reconstruir melhor as condições em que ela ocorreu. O passado costuma parecer muito mais simples depois que já sabemos o que aconteceu.

Continua após a publicidade

Essa reconstrução, porém, só vale a pena com uso cuidadoso: uma resposta produzida por inteligência artificial pode conter erros e transmitir segurança onde deveria haver dúvida. A qualidade da informação pesa diretamente no resultado. Verificação e supervisão humana precisam acompanhar o uso desde o início, porque a tecnologia, mal utilizada, apenas acrescenta uma nova fonte de risco.

A eficiência pública não cabe apenas numa planilha de gastos. O tempo pesa nessa conta. Uma decisão correta tomada seis meses depois pode chegar quando a necessidade já mudou ou quando a solução ficou mais cara. Há situações em que todos cumprem suas obrigações formais, ninguém comete uma falha evidente e, mesmo assim, o Estado entrega menos do que poderia. É esse o tempo perdido de que fala o “apagão das canetas”, e uma boa fiscalização precisa enxergá-lo porque decisões que demoram até perder utilidade causam dano ao interesse público.

A Administração pode cumprir cada etapa dos seus processos e, ainda assim, deixar alguém esperando por algo que já deveria ter sido resolvido.

Continua após a publicidade

João Cláudio Pizzato Sidou é graduado pela UFRGS, especialista em Direito Constitucional e em Gestão Pública pela FMP; Ingressou no Ministério Público em 2011; Atuou nas comarcas de Cacequi, Alegrete, Alvorada e Passo Fundo; Coordenou o Núcleo de Inovação e Desburocratização do MPRS; Foi servidor do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa, onde coordenou o Gabinete de Consultoria Legislativa; Integrou o Conselho de Gestão Compartilhada e o Comitê Estratégico de Tecnologia de Informação; Hoje é Subprocurador-Geral de Justiça de Gestão Estratégica, preside o Conselho de Gestão Compartilhada e o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados

Este artigo é uma colaboração do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) com VEJA

Publicidade
TAGS:
Coluna INAC
Estado
Governo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).