Ibovespa perde patamar dos 130 mil pontos, mas fecha a semana no azul

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 19 a 23 de fevereiro

O principal índice do mercado brasileiro, o Ibovespa, encerrou a sexta-feira, 23, interrompendo uma sequência de seis altas consecutivas. Na ocasião, o índice corrigiu ganhos das sessões anteriores e recuou 0,63%, mas fechou a semana em leve alta de 0,54%. O recuo, mesmo que pequeno, foi suficiente para tirar o Ibovespa do patamar dos 130 mil pontos, ficando pouco acima dos 129 mil pontos.

A bolsa teria desempenho pior na sexta-feira não fossem os papéis da Vale, que subiram 0,24%, apesar da companhia ter divulgado uma retração de 35,1% no lucro no quarto trimestre de 2023 frente ao mesmo período do ano anterior. A cifra foi de 2,42 bilhões de dólares contra uma expectativa de 4,1 bilhões de dólares. A explicação para o desempenho positivo das ações foi o bom resultado do Ebtida (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), que ficou acima das previsões, em 6,7 bilhões de dólares.

A semana começou com uma notícia triste para o setor privado, com o falecimento do empresário Abilio Diniz, aos 87 anos. Um dos mais influentes do mercado, Abilio faleceu no domingo, 18, em decorrência de uma pneumonia. O antigo dono do GPA (ex-Grupo Pão de Açúcar) era presidente do conselho de administração da gestora Península Participações e membro do conselho do Carrefour. Ele foi velado no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbis, casa do São Paulo Futebol Clube, time de coração do empresário.

Na quinta-feira, 22, o governo federal divulgou que sua arrecadação para o mês de janeiro foi de 280,6 bilhões de reais, um aumento de 6,6% em relação ao mesmo mês de 2023 e o maior valor da série histórica, iniciada em 1995. O mercado esperava algo na casa dos 270 bilhões de reais. O número, que contribui, em alguma medida, para o cumprimento da meta fiscal, foi possível graças aos projetos arrecadatórios aprovados em 2023, como a taxação de investimentos offshore e fundos exclusivos. Para a economista Zeina Latif, a revisão da meta fiscal ainda é provável, mas deve ser discreta, como disse em entrevista ao programa VEJA Mercado.

O grande destaque da semana em terras estrangeiras foi a Nvidia. A companhia, que é líder em placas de computador para processamento de imagens e vídeos, divulgou uma alta de 265% em sua receita no quarto trimestre de 2023 frente ao mesmo período do ano anterior. Os 22,1 bilhões de dólares em questão refletem, em parte, a expansão do mercado de inteligência artificial (IA). O aumento no lucro da empresa no período impressionou ainda mais, com alta de 769%, em 12,28 bilhões de dólares. Em 2023, a Nvidia registrou alta de 239% em suas ações na Nasdaq em meio à decolada da IA.

