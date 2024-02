Por que a Nvidia se transformou “na ação mais importante do mundo”

A gigante de inteligência artificial Nvidia voltou a superar expectativas que já eram bastante elevadas para o resultado trimestral da companhia. A empresa teve receitas de 22,1 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2023, contra expectativa média de 20,6 bilhões de dólares estimados pela consultoria LSEG. O lucro foi de 12,2 bilhões de dólares no período, alta de quase 800% na base anual. Os números são expressivos ao ponto de os analistas do Goldman Sachs classificarem a Nvidia como a detentora das “ações mais importantes do mundo”. O apelido decorre da influência que os papéis têm exercido nos mercados globais. As bolsas europeias e os futuros americanos já amanheceram o dia em alta após os resultados da empresa. A Nvidia já ultrapassou o valor de mercado de empresas como Amazon, Meta e Alphabet — dona do Google — e tem valor estimado em 1,9 trilhão de dólares.

