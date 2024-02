Vale sobe mais de 2% na bolsa apesar de lucro abaixo do esperado

VEJA Mercado em Vídeo

O lucro decepcionante da Vale e entrevista com Zeina Latif

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta sexta-feira, 23, depois das bolsas americanas renovarem seus recordes na véspera. A mineradora Vale publicou seus resultados e teve lucro de 2,5 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2023 — queda de 35% na base anual. O número é abaixo dos 4 bilhões de dólares esperados pela consultoria LSEG. O governo federal teve arrecadação recorde de impostos em janeiro, alcançando 280 bilhões de reais no mês — cifra mais alta desde o início da série histórica. Na bolsa de valores, o Ibovespa ainda continua no vermelho em 2024. Os investidores estrangeiros já sacaram o equivalente a 14 bilhões de reais em recursos da bolsa somente nos dois primeiros meses do ano. As perspectivas para o PIB brasileiro, as prioridades do governo no Congresso e os efeitos da crise diplomática com Israel para a economia serão alguns dos assuntos desta edição do VEJA Mercado. Diego Gimenes entrevista Zeina Latif, sócia-diretora da Gibraltar Consulting.