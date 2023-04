Final de abril tem Ibovespa no azul e dados para iminente decisão de juros

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 24/04 a 28/04

O Ibovespa fechou o mês de abril no azul, em alta de 2,5%, configurando o segundo melhor desempenho mensal do ano, atrás do mês de janeiro, quando a escalada foi de 6,6%. No acumulado dos meses de fevereiro e março, a bolsa afundou 9%. Também em resultado animador para investidores, o dólar chega a maio em patamar inferior aos 5 reais, cotado a 4,99 reais. A valorização do câmbio brasileiro, como apontado por analistas do Credit Suisse, pode ocasionar em uma baixa no valor dos combustíveis, que é estabelecido com base na moeda americana. Na análise do banco, a gasolina pode ficar até 15% mais barata do que o praticado atualmente. Como anunciado pela Petrobras na sexta, 28, o diesel já terá uma redução de 38 centavos por litro a partir deste sábado. Tratando-se de preços, vale destacar que o IPCA-15 mais recente, igualmente da última semana de abril, apontou para uma desaceleração da inflação. Os preços praticados no país aumentaram 0,57% em abril, contra uma expectativa de mercado de 0,61%.

O arrefecimento da inflação anima — e muito — investidores que clamam por uma redução da taxa Selic, hoje fixada em 13,75% pelo Banco Central (BC). Contudo, em sabatina no Senado Federal na última semana, o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, afirmou não saber quando os juros vão cair. Os holofotes se voltam para a próxima decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre o tema, marcada para quarta-feira, 3. Em meio à questão monetária, que depende do ritmo de crescimento da economia, outro dado de peso foi divulgado nos últimos dias, o desemprego do primeiro trimestre de 2023. A taxa chegou a 8,8% no período, em alta de 0,9 ponto percentual, o que, assim como o número do IPCA, denota a desaceleração da economia almejada pela política do BC. São 9,4 milhões de brasileiros buscando emprego atualmente, segundo a estatística do IBGE.

Além dos dados positivos no âmbito da inflação, outro acontecimento animou investidores neste final de mês. Na sexta, 28, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma derrota significativa, com os acionistas da Petrobras rejeitando a proposta de Jean Paul Prates, presidente da estatal, de criação de um fundo que conferisse certa estabilidade aos preços dos combustíveis. Para que fosse concretizado, o fundo usaria parte dos dividendos que hoje vão para os acionistas, sendo a União o maior deles. De todo modo, a nova diretoria da empresa deve seguir insistindo na proposta em futuras assembleias, uma vez que os seis bilhões de reais em dividendos que seriam utilizados na política tiveram seu pagamento adiado para dezembro. No dia do anúncio da manutenção dos dividendos, as ações da companhia subiram cerca de 2%.

Siga o Radar Econômico no Twitter