Dólar encerra o mês abaixo de R$ 5 e abre brecha para queda na gasolina

VEJA Mercado em vídeo | 28 de abril.

O dólar encerrou o mês de abril cotado a 4,98 reais. A moeda americana acumulou uma queda de 2% no mês e voltou a negociar abaixo da marca dos 5 reais. A desvalorização do câmbio abre um espaço importante para reduções nos preços dos combustíveis. A Petrobras já anunciou um corte de 10% no valor do diesel, e alguns analistas estimam que a gasolina tem espaço para cair até 15%. A explicação para essa movimentação intensa e a queda de braço que o governo perdeu na Petrobras são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 28.

