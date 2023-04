Inflação dá novo sinal de trégua e inflama discurso por cortes nos juros

A inflação medida pelo IPCA-15 em abril avançou 0,57%. A expectativa medida pelo consenso de mercado era de alta de 0,61%. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação pelo índice é de 4,16% no país — dentro da meta estipulada pelo Banco Central. Este é mais um sinal de trégua dos preços que alimenta o discurso por cortes nos juros por parte de membros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto a inflação cai, a taxa Selic segue inalterada há oito meses, estacionada nos 13,75% ao ano. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou em sabatina no Senado que ainda não sabe quando os juros vão cair, e que a queda dos núcleos de inflação tem acontecido em ritmo menor que o esperado.

Nos mercados, as bolsas asiáticas fecharam em baixa, enquanto as europeias e os futuros americanos também negociam em campo negativo. A temporada de resultados nos EUA passa por um momento delicado depois dos números do First Republic Bank provocarem pânico no mercado. As chamadas big techs são as próximas a divulgar seus balanços.

