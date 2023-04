O novo revés do governo Lula no âmbito dos dividendos da Petrobras

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva teve um novo revés na Petrobras. Depois de a estatal revelar que vai concluir os processos de vendas de refinarias e campos de petróleo cujo os contratos já estavam assinados, os acionistas da empresa rejeitaram a proposta do governo de criar um fundo de emergência para evitar repasses imediatos de movimentos altistas do petróleo ao preço dos combustíveis. O conselho da Petrobras havia sugerido que cerca de seis bilhões de reais fossem destinados a esse fundo, mas a proposta foi rejeitada e esse montante será pago em forma de dividendos aos acionistas. A “vitória” do governo foi adiar o pagamento dessa parcela para dezembro, o que deve dar tempo à nova diretoria para insistir no assunto em assembleias subsequentes.

Nos mercados, as bolsas asiáticas fecharam em queda, enquanto as europeias e os futuros americanos também negociam em baixa. A expectativa é pela divulgação dos números de inflação nos Estados Unidos às vésperas de mais uma reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, para discutir os juros do país.

