Apesar de campanhas contra o assédio no Carnaval, as mulheres continuam se sentindo inseguras. E não é para menos. Os dados da última pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro reforçam o que já sabemos, que parte dos homens naturalizam o machismo.

Sete em cada 10 mulheres têm medo de sofrer assédio durante a festa mais popular do País e oito milhões de homens acreditam que podem roubar um beijo de uma mulher no carnaval se ela estiver bêbada e com pouca roupa. É isso mesmo que você está lendo. Oito milhões de homens ainda objetificam as mulheres.

A pesquisa ainda mostra que cinco em cada 10 afirmam que já passaram por situações assim. Para mudar este cenário, oito em cada 10 mulheres concordam que o assédio no Carnaval é uma realidade e deve ser responsabilidade de toda a população combater a prática.

Por isso, caros leitores e leitoras, se presenciarem qualquer tipo de abordagem que não tenha o consentimento da mulher, denuncie. O assédio, além de ser moralmente errado, é crime. Não é não!