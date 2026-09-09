Trend dos anos 80 e 90: os prompts que funcionam no ChatGPT e no Gemini

Ler Resumo





A trend de recriar fotos com estética dos anos 80 e 90 ganhou força nas redes sociais, mas bons resultados dependem bastante do prompt usado. Os comandos apresentados foram testados para preservar melhor o rosto e reproduzir roupas, cenários e aparência fotográfica de cada época. Há versões específicas para ChatGPT e Gemini, embora o modelo da OpenAI mantenha os traços do rosto com mais fidelidade. Nos anos 90, o usuário pode escolher estilos como grunge, gótico, hip-hop, rave ou minimalista e adaptar o prompt. Para melhorar o resultado, vale enviar uma foto bem iluminada, nítida e sem acessórios que não devam aparecer na imagem final.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A moda de transformar selfies em fotografias de outras décadas ganhou força nas redes sociais, mas o resultado depende bastante do comando usado.

Tentei, por exemplo, o prompt padrão que tem no ChatGPT e não curti o resultado. Daí quebrei a cabeça aqui (a minha e a da IA, claro) pra elaborar prompts que resultem em imagens mais legais.

Tem gente que prefere o Gemini, então abaixo inseri prompts para testar por lá. Mas faço uma ressalva: o modelo do Google não é tão eficiente em manter os traços iguaizinhos aos das fotos fornecidas quanto o da OpenAI (o que me entristece, porque quando Nano Banana surgiu ele era bem mais eficiente).

De quebra, tem prompt TAMBÉM para você imaginar como seria se tivesse sido adulto nos anos 90. Nesse caso, você pode trocar o estilo (sugiro testar grunge, rave e gótico) preenchendo no prompt. Deixei o espaço reservado para você fazer isso.

Em todos os casos, suba sempre uma foto sua como referência, com boa iluminação, sem óculos de sol (a menos que queria que esse acessório apareça na imagem final), com o melhor foco possível. Se quiser foto horizontal, troque 4:5 por 16:9 no texto do prompt.

Continua após a publicidade

Prompt anos 80 no ChatGPT

Use a foto enviada como referência da minha identidade. Recrie-me em 1987, mantendo meu rosto, tom de pele, idade aparente e aparência reconhecíveis. Coloque-me em um fliperama noturno cheio de neon rosa, azul e roxo, máquinas de arcade, luzes coloridas e decoração geométrica. Adapte cabelo, roupa e acessórios para um visual marcante dos anos 80, com cores fortes e atitude, sem ficar caricato. Faça parecer uma fotografia real em filme 35 mm, com flash direto, cores saturadas, grão e leve desgaste analógico. Formato 4:5, meio corpo, pose espontânea. Sem objetos modernos, logos ou textos.

Continua após a publicidade

Prompt anos 80 no Gemini

Crie uma nova fotografia a partir da foto que enviei, preservando a mesma pessoa, o rosto, o tom de pele, a idade aparente e os traços reconhecíveis. Mostre-me em um fliperama de 1987, cercado por máquinas de arcade e neon rosa, azul e roxo, usando cabelo, roupas e acessórios típicos da época com visual colorido e estiloso, sem exagerar. A imagem deve parecer uma foto autêntica em filme 35 mm, com flash, grão, cores saturadas e pequenas imperfeições analógicas. Retrato de meio corpo, formato 4:5. Não inclua elementos modernos, logos ou textos.

Prompt anos 90 no ChatGPT

Neste caso, basta trocar [ESTILO] por grunge, gótico, hip-hop, rave, minimalista ou outra estética típica da década.

Use minha foto como referência exata de identidade. Preserve meu rosto, traços, tom de pele, idade aparente e aparência reconhecível. Recrie-me como se esta fotografia tivesse sido tirada em 1995, adotando um visual [ESTILO] marcante e imediatamente reconhecível dos anos 90. Adapte cabelo, roupa, acessórios, pose e cenário de forma coerente com esse estilo e com a época, usando referências fortes da década sem transformar a imagem em fantasia ou caricatura. Escolha um ambiente típico da cultura jovem dos anos 90, como rua urbana, clube alternativo, loja de discos, estação de metrô, festa, backstage ou fliperama. Faça parecer uma fotografia real em filme 35 mm, com flash direto, leve granulação, cores ligeiramente desbotadas e pequenas imperfeições analógicas. Formato 4:5, meio corpo. Sem objetos modernos, logos, textos ou aparência de cosplay.

Continua após a publicidade

Prompt anos 90 no Gemini

A partir da foto enviada, recrie a mesma pessoa em 1995, preservando fielmente identidade, rosto, traços, tom de pele e idade aparente. Transforme cabelo, roupa, acessórios e ambiente para um visual [ESTILO] claramente associado aos anos 90. Use elementos visuais fortes e reconhecíveis da época, mas mantenha o resultado elegante, plausível e fotográfico, sem parecer fantasia temática. Coloque a pessoa em um cenário coerente com o estilo, como rua urbana, clube alternativo, loja de discos, festa, backstage ou estação de metrô. A imagem deve parecer uma fotografia autêntica feita com câmera de filme dos anos 90, com flash, grão, leve suavidade, cores discretamente desbotadas e enquadramento espontâneo. Formato vertical 4:5. Não inclua objetos atuais, logos ou textos.

Continua após a publicidade

IMPORTANTE:

Tanto o ChatGPT quanto o Gemini permitem edição por meio de conversas em linguagem natural. Tente pedir alterações de cenário (“troque o fliperama por uma balada” ou “troque a cor da roupa para tons fluorescentes”) depois que a IA entregar a primeira versão.

───────────────────────────────────────────────

Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda