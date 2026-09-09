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Tecnologia

Trend dos anos 80 e 90: os prompts que funcionam no ChatGPT e no Gemini

Comandos prontos preservam seu rosto e recriam roupas, cenários e estética fotográfica de cada época

Por Alvaro Leme 9 set 2026, 12h31
Homem de bigode grosso e cabelo cacheado, vestindo jaqueta azul, laranja e verde-limão, sorri para a câmera. Ele está apoiado em uma grade verde, em uma rua movimentada e iluminada por luzes neon à noite, com carros e pessoas ao fundo
Trend anos 80 no ChatGPT: aqui, ele me colocou num cenário mais urbano (peça alterações quando for criar a sua) (Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)
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Trend dos anos 80 e 90: os prompts que funcionam no ChatGPT e no Gemini Priorizar nos meus resultados Google

A moda de transformar selfies em fotografias de outras décadas ganhou força nas redes sociais, mas o resultado depende bastante do comando usado.

Tentei, por exemplo, o prompt padrão que tem no ChatGPT e não curti o resultado. Daí quebrei a cabeça aqui (a minha e a da IA, claro) pra elaborar prompts que resultem em imagens mais legais.

Tem gente que prefere o Gemini, então abaixo inseri prompts para testar por lá. Mas faço uma ressalva: o modelo do Google não é tão eficiente em manter os traços iguaizinhos aos das fotos fornecidas quanto o da OpenAI (o que me entristece, porque quando Nano Banana surgiu ele era bem mais eficiente).

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De quebra, tem prompt TAMBÉM para você imaginar como seria se tivesse sido adulto nos anos 90. Nesse caso, você pode trocar o estilo (sugiro testar grunge, rave e gótico) preenchendo no prompt. Deixei o espaço reservado para você fazer isso.

Em todos os casos, suba sempre uma foto sua como referência, com boa iluminação, sem óculos de sol (a menos que queria que esse acessório apareça na imagem final), com o melhor foco possível. Se quiser foto horizontal, troque 4:5 por 16:9 no texto do prompt.

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Homem de bigode grosso e cabelo cacheado sorri para a câmera, vestindo jaqueta preta, rosa e azul, e camiseta branca com estampa geométrica. Ele está apoiado em um fliperama, em um ambiente de arcade com luzes neon vibrantes e outras pessoas jogando ao fundo
ChatGPT: Essa foi a que achei que ficou mais fiel ao meu rosto. Gostei também do cenário (Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)

Prompt anos 80 no ChatGPT

Use a foto enviada como referência da minha identidade. Recrie-me em 1987, mantendo meu rosto, tom de pele, idade aparente e aparência reconhecíveis. Coloque-me em um fliperama noturno cheio de neon rosa, azul e roxo, máquinas de arcade, luzes coloridas e decoração geométrica. Adapte cabelo, roupa e acessórios para um visual marcante dos anos 80, com cores fortes e atitude, sem ficar caricato. Faça parecer uma fotografia real em filme 35 mm, com flash direto, cores saturadas, grão e leve desgaste analógico. Formato 4:5, meio corpo, pose espontânea. Sem objetos modernos, logos ou textos. 

Homem de bigode e cabelo encaracolado, vestindo jaqueta vermelha e camisa colorida, sorri para a câmera em um fliperama com luzes neon. Ao fundo, pessoas jogam em máquinas de arcade como Pac-Man e Donkey Kong
O Gemini fez eu me sentir Ross Geller, direto dos flashbacks 80’s de Friends (Alvaro Leme/Gemini/Reprodução)
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Prompt anos 80 no Gemini

Crie uma nova fotografia a partir da foto que enviei, preservando a mesma pessoa, o rosto, o tom de pele, a idade aparente e os traços reconhecíveis. Mostre-me em um fliperama de 1987, cercado por máquinas de arcade e neon rosa, azul e roxo, usando cabelo, roupas e acessórios típicos da época com visual colorido e estiloso, sem exagerar. A imagem deve parecer uma foto autêntica em filme 35 mm, com flash, grão, cores saturadas e pequenas imperfeições analógicas. Retrato de meio corpo, formato 4:5. Não inclua elementos modernos, logos ou textos.

Homem de bigode grande e encaracolado, vestindo regata colorida com estampa psicodélica e colar de yin-yang, sorri para a câmera em uma festa noturna com luzes neon e decorações vibrantes
Um pouco rave dos anos 90, um pouco integrante de Malhação (ficou meio anos 2000, né? Mas vamo que vamo) (Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)

Prompt anos 90 no ChatGPT

Neste caso, basta trocar [ESTILO] por grunge, gótico, hip-hop, rave, minimalista ou outra estética típica da década.

Use minha foto como referência exata de identidade. Preserve meu rosto, traços, tom de pele, idade aparente e aparência reconhecível. Recrie-me como se esta fotografia tivesse sido tirada em 1995, adotando um visual [ESTILO] marcante e imediatamente reconhecível dos anos 90. Adapte cabelo, roupa, acessórios, pose e cenário de forma coerente com esse estilo e com a época, usando referências fortes da década sem transformar a imagem em fantasia ou caricatura. Escolha um ambiente típico da cultura jovem dos anos 90, como rua urbana, clube alternativo, loja de discos, estação de metrô, festa, backstage ou fliperama. Faça parecer uma fotografia real em filme 35 mm, com flash direto, leve granulação, cores ligeiramente desbotadas e pequenas imperfeições analógicas. Formato 4:5, meio corpo. Sem objetos modernos, logos, textos ou aparência de cosplay.

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Homem de bigode e cabelo escuro, vestindo camisa xadrez vermelha sobre camiseta preta do Nirvana, segura uma garrafa de cerveja em um show de rock escuro. Pôsteres de bandas e grafites cobrem as paredes, enquanto outras pessoas assistem ao fundo
Não dá pra dizer que o Gemini deixou de lado a referência grunge. Porém, SOCORRO (Alvaro Leme/Gemini/Reprodução)

Prompt anos 90 no Gemini

A partir da foto enviada, recrie a mesma pessoa em 1995, preservando fielmente identidade, rosto, traços, tom de pele e idade aparente. Transforme cabelo, roupa, acessórios e ambiente para um visual [ESTILO] claramente associado aos anos 90. Use elementos visuais fortes e reconhecíveis da época, mas mantenha o resultado elegante, plausível e fotográfico, sem parecer fantasia temática. Coloque a pessoa em um cenário coerente com o estilo, como rua urbana, clube alternativo, loja de discos, festa, backstage ou estação de metrô. A imagem deve parecer uma fotografia autêntica feita com câmera de filme dos anos 90, com flash, grão, leve suavidade, cores discretamente desbotadas e enquadramento espontâneo. Formato vertical 4:5. Não inclua objetos atuais, logos ou textos.

Homem de bigode grosso e cabelo cacheado, vestindo camisa xadrez e colar com símbolo da paz, sorri enquanto se apoia em uma pilha de discos de vinil. Ao fundo, pôsteres de Kurt Cobain e outras pessoas, e clientes em uma loja de discos.
Só por desencargo, mandei o GPT criar minha versão grunge anos 90 também. Mais comedida, não? (Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)
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IMPORTANTE:

Tanto o ChatGPT quanto o Gemini permitem edição por meio de conversas em linguagem natural. Tente pedir alterações de cenário (“troque o fliperama por uma balada” ou “troque a cor da roupa para tons fluorescentes”) depois que a IA entregar a primeira versão.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

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