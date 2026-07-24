Sete coisas que você nunca deve digitar no ChatGPT
A lista que vale para quem usa a ferramenta todo dia, mais os quatro ajustes de configuração que reduzem o risco em menos de cinco minutos
Regra universal para usar IA sem se arriscar: nunca diga para o ChatGPT nada que você não diria numa praça pública, com um megafone. Isso vale, claro, para todos os similares: Gemini, Claude, Grok, Deepseek e afins.
Parece radical, e a gente tende a achar que as conversas com as máquinas estão protegidas. Eu sei, o modo como o ambiente é configurado dá mesmo essa sensação.
Precisa parar de usar? Não. Eu convivo mais com IA que com pessoas no meu dia a dia, aliás. Mas vale levar em conta as dicas abaixo para se proteger.
1. Desabafo íntimo e sessão de terapia improvisada
O que um psicólogo ouve de você está protegido por sigilo profissional e por código de ética. O que o chatbot ouve fica num histórico que pode ser intimado. Fora o risco de receber conselhos que pioram sua situação, em vez de ajudar.
2. Exame, laudo e receita
Subir a foto do resultado do laboratório é tentador, porque a IA explica melhor do que muito médico apressado. Dá para ter o mesmo resultado apagando o cabeçalho ou outras áreas do PDF onde pode haver informações sensíveis.
3. Senha, token e código de acesso
A pessoa está no meio de um problema técnico e cola o bloco inteiro de configuração com a credencial no meio. Especialistas em segurança apontam esse hábito como uma das formas mais rápidas de perder controle de uma conta.
4. Documento financeiro com identificação
Tudo bem usar IA para imposto de renda, mas sem fornecer ao chat o Informe de rendimentos com CPF visível, extrato com número de conta e agência, print de fatura com os dígitos do cartão, recibo com endereço completo. Em vez de subir o PDF do informe, digite os valores brutos. “Recebi 92 mil de salário no ano, 4 mil de rendimento de aplicação, tenho um dependente e paguei 8 mil de plano de saúde”
5. Segredo da empresa onde você trabalha
Código-fonte, contrato em negociação, planilha de custo, ata de reunião, plano de lançamento. Se sua empresa tem versão corporativa contratada, use-a, porque o contrato empresarial costuma prever que os dados não alimentam o treinamento do modelo. Se não tem, e você está colando material sigiloso na conta pessoal, saiba que isso hoje já é motivo de demissão em muita companhia.
6. Dados de outras pessoas
Você tem todo o direito de arriscar seus próprios dados, mas não os dos outros. E é exatamente o que acontece se um advogado sobe a petição com o nome das partes, por exemplo. Substitua nomes por letras e apague qualquer coisa que permita chegar na pessoa.
7. Confissão de coisa ilegal
“Isso que eu fiz dá problema?” costuma ser a pergunta que pode, no fim das contas, dar problema mesmo. Vale para o crime óbvio e para escolhas em que muita gente escorrega: o serviço que você contratou sem nota fiscal para pagar menos, o produto que entrou na mala sem passar pela declaração… Como diz uma famosa influenciadora chamada Regina Rouca: se liga, hein!
Aliás, já que mandei se ligar, deixo aqui dicas bônus.
Como usar IA sem se expor (demais)
Quatro ajustes que resolvem a maior parte do problema em menos de cinco minutos.
- Desligue o treinamento. Em Configurações, Controles de dados, desative a opção que permite usar suas conversas para melhorar o modelo.
- Use o chat temporário para qualquer assunto sensível. Ele funciona como aba anônima do navegador e não entra no histórico nem na memória.
- Limpe a memória de vez em quando. O ChatGPT guarda informações suas entre conversas e vale abrir a lista para ver o que ele acumulou sobre você, porque costuma ser mais do que se imagina.
- Adote a regra do e-mail para o chefe. Antes de apertar enter, pergunte se você mandaria aquele mesmo conteúdo num e-mail para o seu chefe com cópia para o jurídico.
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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda