Marcas agora podem administrar seus perfis no ChatGPT

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A OpenAI anunciou o Businesses in ChatGPT, iniciativa que permite a empresas elegíveis reivindicar e administrar seus perfis na plataforma. Após verificar o vínculo com a empresa e a identidade do responsável, as marcas podem atualizar informações como produtos, preços e disponibilidade. Um selo indica que a identidade foi verificada, mas não representa recomendação da OpenAI. Pelo Business Hub, as empresas também podem consultar métricas agregadas de menções, cliques e temas, sem acesso às conversas individuais dos usuários. A novidade inclui ainda agentes que permitem conversar com um atendimento ligado à marca, separado das respostas independentes do ChatGPT. Inicialmente, esses agentes estão restritos a empresas elegíveis de comércio eletrônico e serviços online dos Estados Unidos e não concluem compras nem reservas. A OpenAI também está liberando gradualmente a possibilidade de usá-los como destino de anúncios, formato separado da reivindicação do perfil. No Brasil, o acesso depende do tipo de negócio: empresas online elegíveis podem solicitar a gestão onde a verificação é oferecida, enquanto a reivindicação de fichas de lojas físicas e restaurantes está restrita, por enquanto, aos EUA. A iniciativa dá às marcas mais uma forma de cuidar de sua presença digital, mas não o controle sobre tudo o que a IA responde a respeito delas.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Criada com foco no consumidor final, a experiência de uso do ChatGPT se estendeu naturalmente para o domínio das empresas conforme os modelos de inteligência artificial ganharam o mundo. Agora, a OpenAI quer dar a essas marcas uma maneira de cuidar da própria presença dentro da plataforma.

A organização acaba de anunciar o Businesses in ChatGPT, iniciativa que permite a empresas elegíveis reivindicar a gestão de seus perfis, atualizar informações e acompanhar dados sobre como aparecem no serviço. A novidade chega em fase de testes e ainda tem restrições de acesso, principalmente para negócios com endereço físico fora dos Estados Unidos.

A proposta lembra o que já acontece em buscadores e mapas, nos quais estabelecimentos podem assumir a administração de uma ficha e manter seus dados atualizados. A diferença é o ambiente: em vez de uma lista de links, a empresa pode aparecer em uma conversa na qual o consumidor pede recomendações ou compara opções.

Quem usa IA com frequência tende a desenvolver uma relação de confiança maior com os modelos, então o poder dessas recomendações – a meu ver – talvez seja sem precedentes em relação a tecnologias anteriores. Uma coisa era a Xuxa indicar Monange na televisão, a outra é uma “entidade” que conversa com você o tempo todo e conhece cada vez mais a seu respeito.

Como a marca assume o perfil

Para reivindicar uma página, um proprietário ou representante autorizado precisa localizar a empresa no Business Hub, painel criado para gerenciar essa presença, e passar por uma verificação de vínculo. Dependendo do caso, o processo pode envolver telefone, e-mail comercial, domínio ou Shopify.

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Depois da aprovação, há ainda uma etapa de verificação de identidade para publicar alterações e acessar os recursos disponíveis. Podem ser solicitados documentos pessoais e da empresa.

A partir daí, a marca pode administrar informações como dados institucionais, produtos, preços e disponibilidade. Um selo de verificação indica que a identidade foi confirmada; ele não significa que a OpenAI recomenda ou endossa a qualidade daquela empresa. (Pelo menos não por enquanto, mas eu não descartaria que isso se torne possível em algum momento.)

O que a empresa consegue acompanhar

O painel oferece métricas agregadas sobre a presença da marca, incluindo menções, cliques e temas associados a interações. Os dados abrangem um período de 28 dias e não dão acesso às perguntas individuais ou às conversas completas dos usuários.

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Para negócios online, há um detalhe na contagem: a menção considera uma referência ao site da empresa. Uma resposta que cite apenas o nome da marca não entra necessariamente nessa métrica.

É uma informação que pode ajudar equipes de comunicação e marketing a entender parte da visibilidade da empresa em um ambiente que já participa da descoberta de produtos e serviços. Mas o painel não mostra tudo o que o ChatGPT diz sobre uma marca, nem garante que ela apareça mais bem posicionada nas respostas.

E o atendimento dentro do ChatGPT?

Além dos perfis, a OpenAI apresentou os chamados Business Agents. A ideia é permitir que o usuário abra, a partir da ficha de uma empresa, uma conversa separada com um agente que a representa e responde com base nos materiais e orientações fornecidos por ela.

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Essa distinção merece atenção: ao conversar com o agente de uma marca, o consumidor está interagindo com um atendimento identificado como ligado à empresa, não apenas pedindo uma resposta independente ao ChatGPT. Pelo visto, quem já passa muito tempo na plataforma (eeeeeeu) periga ficar mais ainda por lá.

Por enquanto, esses agentes estão restritos a empresas elegíveis de comércio eletrônico e serviços online dos Estados Unidos. Eles também não concluem compras ou reservas nem consultam pedidos dentro da conversa; para isso, direcionam o usuário ao site da empresa.

A OpenAI também já permite, em liberação gradual para anunciantes elegíveis, usar agentes como destino de anúncios no ChatGPT. O usuário pode escolher iniciar uma conversa com o agente da marca ou visitar seu site. A publicidade é separada da reivindicação do perfil, e a companhia afirma que os anúncios não influenciam as respostas independentes do ChatGPT.

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Já funciona no Brasil?

A resposta depende do tipo de negócio. A documentação da OpenAI diz que empresas online elegíveis podem reivindicar seus perfis onde o ChatGPT e a verificação são oferecidos, mas não garante acesso a toda empresa brasileira.

Para lojas físicas e restaurantes, a limitação é mais clara: neste momento, só é possível para negócios localizados nos Estados Unidos. Os agentes empresariais, como contei acima, também começam restritos ao mercado norte-americano.

Para as marcas, a novidade acrescenta mais uma presença digital à lista de espaços que precisam acompanhar. E, para quem trabalha com reputação, deixa uma distinção bem concreta: fornecer informações oficiais ao ChatGPT é diferente de controlar todas as respostas que a inteligência artificial dará sobre a empresa.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda