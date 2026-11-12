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Tecnologia

Marcas agora podem administrar seus perfis no ChatGPT

Novidade da OpenAI permite atualizar informações, acompanhar menções e criar um canal de atendimento dentro da ferramenta.

Por Alvaro Leme 12 nov 2026, 08h33
Ilustração de um homem segurando uma caixa de presente vermelha, olhando para um ícone de loja amarela. Balões de fala coloridos (vermelho, amarelo, preto) flutuam ao redor, sobre um fundo vibrante em blocos de cores.
Presença reforçada (e monitorada pela própria empresa) no ChatGPT: serviço recém-lançado aumenta possibilidades de negócios on-line (Alvaro Leme/Midjourney/Reprodução)
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Criada com foco no consumidor final, a experiência de uso do ChatGPT se estendeu naturalmente para o domínio das empresas conforme os modelos de inteligência artificial ganharam o mundo. Agora, a OpenAI quer dar a essas marcas uma maneira de cuidar da própria presença dentro da plataforma.

A organização acaba de anunciar o Businesses in ChatGPT, iniciativa que permite a empresas elegíveis reivindicar a gestão de seus perfis, atualizar informações e acompanhar dados sobre como aparecem no serviço. A novidade chega em fase de testes e ainda tem restrições de acesso, principalmente para negócios com endereço físico fora dos Estados Unidos.

A proposta lembra o que já acontece em buscadores e mapas, nos quais estabelecimentos podem assumir a administração de uma ficha e manter seus dados atualizados. A diferença é o ambiente: em vez de uma lista de links, a empresa pode aparecer em uma conversa na qual o consumidor pede recomendações ou compara opções.

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Quem usa IA com frequência tende a desenvolver uma relação de confiança maior com os modelos, então o poder dessas recomendações – a meu ver –  talvez seja sem precedentes em relação a tecnologias anteriores. Uma coisa era a Xuxa indicar Monange na televisão, a outra é uma “entidade” que conversa com você o tempo todo e conhece cada vez mais a seu respeito.

Como a marca assume o perfil

Para reivindicar uma página, um proprietário ou representante autorizado precisa localizar a empresa no Business Hub, painel criado para gerenciar essa presença, e passar por uma verificação de vínculo. Dependendo do caso, o processo pode envolver telefone, e-mail comercial, domínio ou Shopify.

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Depois da aprovação, há ainda uma etapa de verificação de identidade para publicar alterações e acessar os recursos disponíveis. Podem ser solicitados documentos pessoais e da empresa.

A partir daí, a marca pode administrar informações como dados institucionais, produtos, preços e disponibilidade. Um selo de verificação indica que a identidade foi confirmada; ele não significa que a OpenAI recomenda ou endossa a qualidade daquela empresa. (Pelo menos não por enquanto, mas eu não descartaria que isso se torne possível em algum momento.)

O que a empresa consegue acompanhar

O painel oferece métricas agregadas sobre a presença da marca, incluindo menções, cliques e temas associados a interações. Os dados abrangem um período de 28 dias e não dão acesso às perguntas individuais ou às conversas completas dos usuários.

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Para negócios online, há um detalhe na contagem: a menção considera uma referência ao site da empresa. Uma resposta que cite apenas o nome da marca não entra necessariamente nessa métrica.

É uma informação que pode ajudar equipes de comunicação e marketing a entender parte da visibilidade da empresa em um ambiente que já participa da descoberta de produtos e serviços. Mas o painel não mostra tudo o que o ChatGPT diz sobre uma marca, nem garante que ela apareça mais bem posicionada nas respostas.

E o atendimento dentro do ChatGPT?

Além dos perfis, a OpenAI apresentou os chamados Business Agents. A ideia é permitir que o usuário abra, a partir da ficha de uma empresa, uma conversa separada com um agente que a representa e responde com base nos materiais e orientações fornecidos por ela.

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Essa distinção merece atenção: ao conversar com o agente de uma marca, o consumidor está interagindo com um atendimento identificado como ligado à empresa, não apenas pedindo uma resposta independente ao ChatGPT. Pelo visto, quem já passa muito tempo na plataforma (eeeeeeu) periga ficar mais ainda por lá.

Por enquanto, esses agentes estão restritos a empresas elegíveis de comércio eletrônico e serviços online dos Estados Unidos. Eles também não concluem compras ou reservas nem consultam pedidos dentro da conversa; para isso, direcionam o usuário ao site da empresa.

A OpenAI também já permite, em liberação gradual para anunciantes elegíveis, usar agentes como destino de anúncios no ChatGPT. O usuário pode escolher iniciar uma conversa com o agente da marca ou visitar seu site. A publicidade é separada da reivindicação do perfil, e a companhia afirma que os anúncios não influenciam as respostas independentes do ChatGPT.

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Já funciona no Brasil?

A resposta depende do tipo de negócio. A documentação da OpenAI diz que empresas online elegíveis podem reivindicar seus perfis onde o ChatGPT e a verificação são oferecidos, mas não garante acesso a toda empresa brasileira.

Para lojas físicas e restaurantes, a limitação é mais clara: neste momento, só é possível para negócios localizados nos Estados Unidos. Os agentes empresariais, como contei acima, também começam restritos ao mercado norte-americano.

Para as marcas, a novidade acrescenta mais uma presença digital à lista de espaços que precisam acompanhar. E, para quem trabalha com reputação, deixa uma distinção bem concreta: fornecer informações oficiais ao ChatGPT é diferente de controlar todas as respostas que a inteligência artificial dará sobre a empresa.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

 

 

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TAGS:
ChatGPT
Inteligencia Artificial
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