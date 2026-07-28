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Tecnologia

Descubra seu formato de rosto com IA e veja quais óculos combinam com você

Com apenas uma foto sua e uma da armação, dá para experimentar no ChatGPT e reduzir o risco de se arrepender depois da compra

Por Alvaro Leme 28 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h31
Homem de pele morena, bigode preto volumoso e cabelo encaracolado, vestindo camisa polo vinho e óculos de armação quadrada preta, sorrindo para a câmera em fundo rosa
Esta armação NÃO ficou boa para meu formato de rosto, eu sei (mas foi bom testar com ajuda da IA) (Daniela Toviansky/ChatGPT/Reprodução)
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Posso passar horas na ótica testando, que mesmo assim saio na dúvida se escolhi a armação ideal — a bem da verdade, eu compraria sempre umas cinco, mas quem é que pode bancar o investimento, não?

Na minha troca de lentes mais recente, usei IA para ver como ficariam várias opções (e até fiz votação com meus seguidores no Instagram). E isso amenizou a insatisfação que costumava bater depois que eu recebia os óculos prontos.

Com isso em mente, decidi trazer prompts para você testar também. Criei tanto os comandos para quem já sabe que óculos quer, quanto os que podem ser úteis para quem ainda precisa descobrir os modelos de armação ideais para seu formato de rosto.

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Infográfico sobre formato de rosto oval e armações de óculos. Um homem sorridente com bigode marcante e camisa polo vermelha aparece em várias fotos, testando diferentes modelos de óculos. O texto detalha as características do rosto oval, sugere armações que favorecem (retangular média, wayfarer clássica) e outras que combinam menos (oversized redonda, oval pequena), além de indicar modelos a evitar.
Entre os prompts que criei, há um para você pedir análise completa do seu formato de rosto (Infográfico de IA sobre foto de Daniela Toviansky/Reprodução)
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Do que você vai precisar para testar?

  1. Foto sua com boa iluminação, de frente para a câmera, nítida, de preferência mais fechada no rosto.
  2. Foto da armação que deseja testar, caso já tenha escolhido um modelo, preferencialmente sobre um fundo neutro. Evite usar uma foto em que outra pessoa esteja usando os óculos, porque isso pode prejudicar a simulação.
  3. Os prompts que criei especialmente para você.

Onde estão os prompts?

Eu sei que copiar prompts em reportagens é embaçado, ainda mais quando são compridos, por isso reuni todos eles em um PDF que você pode baixar neste link. É só clicar, copiar os comandos e começar os testes.

Homem de pele morena, cabelo crespo e curto, bigode volumoso, óculos de armação preta, sorrindo levemente e vestindo camisa polo vinho, em fundo rosa
Este aqui, SIM. Aliás, o óculos que uso atualmente é quase igual (Daniela Toviansky/ChatGPT/Reprodução)
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Que prompts estão no link?

  1. Prompt para simular no próprio rosto uma armação já escolhida.
  2. Prompt para pedir que a IA escolha e aplique a armação que mais combina com seu formato de rosto.
  3. Prompt para análise detalhada do seu tipo de rosto e sugestões de armações que combinam com você, modelos que são neutros e os que é melhor evitar.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

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TAGS:
ChatGPT
Inteligencia Artificial
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