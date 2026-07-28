Descubra seu formato de rosto com IA e veja quais óculos combinam com você

Inteligência artificial, tecnologia e o que tudo isso muda na sua vida

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Escolher óculos nem sempre é fácil, mas a IA pode ajudar antes da compra. Com uma foto do seu rosto e outra da armação, o ChatGPT consegue simular como o modelo ficaria em você ou sugerir opções mais adequadas ao formato do seu rosto. Para facilitar os testes, reuni em um PDF três prompts prontos: um para analisar seu tipo de rosto, outro para experimentar uma armação específica e um terceiro para deixar que a própria IA escolha o modelo que mais combina com você.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Posso passar horas na ótica testando, que mesmo assim saio na dúvida se escolhi a armação ideal — a bem da verdade, eu compraria sempre umas cinco, mas quem é que pode bancar o investimento, não?

Na minha troca de lentes mais recente, usei IA para ver como ficariam várias opções (e até fiz votação com meus seguidores no Instagram). E isso amenizou a insatisfação que costumava bater depois que eu recebia os óculos prontos.

Com isso em mente, decidi trazer prompts para você testar também. Criei tanto os comandos para quem já sabe que óculos quer, quanto os que podem ser úteis para quem ainda precisa descobrir os modelos de armação ideais para seu formato de rosto.

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Do que você vai precisar para testar?

Foto sua com boa iluminação, de frente para a câmera, nítida, de preferência mais fechada no rosto. Foto da armação que deseja testar, caso já tenha escolhido um modelo, preferencialmente sobre um fundo neutro. Evite usar uma foto em que outra pessoa esteja usando os óculos, porque isso pode prejudicar a simulação. Os prompts que criei especialmente para você.

Onde estão os prompts?

Eu sei que copiar prompts em reportagens é embaçado, ainda mais quando são compridos, por isso reuni todos eles em um PDF que você pode baixar neste link. É só clicar, copiar os comandos e começar os testes.

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Que prompts estão no link?

Prompt para simular no próprio rosto uma armação já escolhida. Prompt para pedir que a IA escolha e aplique a armação que mais combina com seu formato de rosto. Prompt para análise detalhada do seu tipo de rosto e sugestões de armações que combinam com você, modelos que são neutros e os que é melhor evitar.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda