Como turbinar seu perfil do LinkedIn com ajuda da IA

Inteligência artificial, tecnologia e o que tudo isso muda na sua vida

Inteligência artificial, tecnologia e o que tudo isso muda na sua vida

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Atualizar o perfil do LinkedIn pode abrir novas oportunidades profissionais, mas muita gente adia a tarefa porque não sabe por onde começar. Com ajuda da inteligência artificial, esse processo pode ser feito em três etapas simples. Primeiro, baixe o PDF do seu perfil atual e envie o arquivo ao ChatGPT para receber um diagnóstico detalhado. Depois, responda às perguntas feitas pela IA e peça que ela reescreva o perfil uma seção por vez, começando pelo título profissional. Antes de publicar, revise cuidadosamente cargos, datas, resultados e demais informações para garantir que tudo corresponda à sua trajetória real.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Eu sei, atualizar perfil de rede social dá mesmo preguiça. Ainda mais quando se trata de algo sério como o LinkedIn, que funciona como uma vitrine profissional. A gente pensa “quero mexer”, e imediatamente depois completa com “mas tem que ser numa hora boa”.

Olha, como diz o nome de um álbum do Paulinho da Viola, meu tempo é hoje. O seu também. Então trouxe aqui três passos rápidos e simples para você dar uma reformulada na sua presença profissional on-line. Eles podem ser usados no chatbot de sua preferência (ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e daí por diante).

1. Baixe PDF do seu perfil atual

Acesse pelo computador, porque pelo app do LinkedIn não rola. É bem simples, olha o passo a passo

Acesse seu perfil no LinkedIn.

Clique em Recursos (ou no botão Mais , dependendo da interface).

(ou no botão , dependendo da interface). Procure a opção Salvar em PDF .

. O LinkedIn gera automaticamente um PDF do seu perfil e inicia o download.

Caso essa opção não apareça, use o velho truque de fingir que vai imprimir pra conseguir salvar como PDF:

Abra seu perfil.

Use a função de impressão do navegador ( Ctrl + P no Windows ou ⌘ + P no Mac).

no Windows ou no Mac). Escolha Salvar como PDF.

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2. Envie o PDF para a IA e peça uma análise completa

Não é para mandar a IA reescrever seu perfil logo de cara. Primeiro cole o comando abaixo pra que o modelo analise em detalhes e sugira mudanças.

Não esqueça, claro, de anexar o PDF que você acabou de baixar na etapa anterior. Deixo o prompt abaixo, caso não consiga copiar pode fazer print de tela e subir na IA junto com seu arquivo, porque a ferramenta consegue ler textos em imagens.

O prompt é este:

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Analise o PDF do meu perfil atual no LinkedIn como um especialista em posicionamento profissional, marca pessoal e uso estratégico do LinkedIn.

Considere que alguém pode chegar ao meu perfil sem conhecer meu trabalho. Avalie:

Se fica claro, logo nos primeiros segundos, quem eu sou e o que faço. Se meu título profissional explica minha área de atuação e meus diferenciais. Se a seção Sobre apresenta uma proposta profissional clara ou apenas resume meu currículo. Se minhas experiências mostram resultados, projetos e competências ou apenas listam responsabilidades. Se existem informações genéricas, vagas, repetitivas ou pouco relevantes. Se faltam números, exemplos, projetos, clientes, setores atendidos ou outras provas concretas. Se as palavras-chave importantes para minha área aparecem de forma natural. Se minha trajetória parece coerente e fácil de entender. Se o perfil transmite autoridade, confiança e diferenciação. Quais partes devem ser mantidas, corrigidas, resumidas, ampliadas ou eliminadas.

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Dê notas de 0 a 10 para:

– clareza;

– posicionamento;

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– credibilidade;

– diferenciação;

– uso de palavras-chave;

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– capacidade de gerar oportunidades.

Justifique cada nota com exemplos retirados do próprio perfil.

Depois, apresente:

– os cinco principais problemas encontrados;

– as cinco melhorias mais importantes;

– as informações que preciso fornecer antes de qualquer reescrita;

– perguntas que você precisa me fazer para entender meu objetivo profissional.

Não reescreva o perfil ainda. Faça apenas o diagnóstico. Não invente experiências, competências, números, clientes ou resultados.

Essa última instrução é importante. Quando o usuário pede imediatamente “melhore meu perfil”, o ChatGPT pode preencher as lacunas com expressões genéricas ou até sugerir qualidades que não aparecem na trajetória da pessoa. Ao separar diagnóstico e reescrita, fica mais fácil conferir o que realmente precisa mudar.

3. Agora, sim, reescreva o perfil. Mas uma seção por vez!

Por que em etapas, em vez de mandar refazer logo tudo num fôlego só? Pra garantir que você tenha mais controle das respostas (e porque IAs tendem a entregar coisas melhores quando a gente fraciona tarefas grandes).

Antes de usar o próximo prompt, responda às perguntas que o ChatGPT fez ao final do diagnóstico. Informe objetivos profissionais, projetos, resultados e outros dados solicitados. É isso que permitirá à IA reescrever o perfil sem preencher as lacunas com informações genéricas ou inventadas.

Use este prompt:

Com base no diagnóstico que você acabou de fazer e nas informações adicionais que forneci, vamos corrigir meu perfil do LinkedIn uma seção por vez.

Siga esta ordem:

título profissional; seção Sobre; experiências profissionais, começando pela mais recente; competências; seção Destaques.

Comece apenas pelo título profissional.

Apresente três versões diferentes, usando palavras-chave relevantes para minha área e deixando claro o que faço, minha especialidade e o tipo de oportunidade que procuro.

Evite clichês, adjetivos vazios, exageros e linguagem corporativa. Não invente informações.

Depois que eu escolher ou corrigir uma versão, siga para a próxima seção. Use sempre o diagnóstico inicial e as informações que já forneci, sem me pedir novamente os mesmos dados.

Atenção, leitor! Atenção, leitora!

Antes de publicar, confira MINUCIOSAMENTE tudo que a IA entregou, ok? Verifique se cargos, datas, resultados e demais conteúdos escritos pelo modelo realmente são parte da sua trajetória profissional.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda