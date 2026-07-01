Como reservar seu nome de usuário no WhatsApp

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O WhatsApp está liberando a reserva de nomes de usuário, permitindo que você se conecte com outras pessoas sem compartilhar seu número de telefone. Esta novidade, que já começou a aparecer para alguns, visa aumentar a privacidade e facilitar interações, especialmente para quem usa o app a trabalho, evitando a exposição do número pessoal e reduzindo riscos de golpes. Reserve o seu antes que seja tarde!

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Em breve, passar o WhatsApp para alguém poderá deixar de exigir a entrega do seu número de telefone. A mudança parece pequena, mas mexe com uma das partes mais sensíveis da vida digital dos brasileiros, porque o número de celular virou contato pessoal, chave de cadastro, ferramenta de trabalho, meio de pagamento, endereço para entregas e (infelizmente) porta de entrada para golpes.

O WhatsApp começou a liberar a reserva de nomes de usuário. Na prática, cada pessoa poderá escolher um identificador único, parecido com o que já existe no Instagram, no X e em outras plataformas. A diferença é que, no WhatsApp, a ideia não é transformar o aplicativo em uma rede social aberta, com busca pública e perfis para explorar. A proposta é permitir que alguém encontre você sem que, para isso, você precise informar seu telefone.

A reserva já começou a aparecer para alguns usuários, mas a liberação será gradual. Até porque, gente, é uma RESERVA, então o que você vai fazer é tentar guardar a arroba que pretende usar . É uma boa fazer isso logo antes que alguém pegue a que você gosta ou costuma usar.

Se a opção ainda não surgiu no seu celular, isso não significa que há algo errado com sua conta. Quando entrei para reservar, não encontrei, e aí conectei com meu Instagram por sugestão do próprio app, e cerca de meia hora depois apareceu a opção da reserva para mim. Se seu app estiver desatualizado, busque a versão mais recente.

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Passo a passo para reservar seu nome de usuário:

Confira se o app está atualizado, porque a opção só aparece na versão mais recente do WhatsApp. Abra o WhatsApp e vá em Configurações, depois Conta, depois Nome de usuário. No iPhone, o caminho começa tocando na aba da sua foto, no canto inferior direito. Digite o @ que você quer, respeitando o limite de 3 a 35 caracteres. Se o nome já estiver com outra pessoa, o próprio app sugere alternativas. Se você é criador, tem uma marca ou uma empresa e quer manter o mesmo @ do Instagram ou do Facebook, dá para reivindicá-lo, desde que suas contas estejam vinculadas na Central de Contas da Meta.

O WhatsApp está abrindo a etapa de reserva antes da estreia completa do recurso, prevista para os próximos meses. A lógica é evitar uma corrida desorganizada quando a função estiver ativa para todos, especialmente porque nomes curtos, marcas, apelidos conhecidos e combinações óbvias tendem a ser disputados rapidamente.

Há algumas regras para escolher o identificador. O nome de usuário precisa ter entre 3 e 35 caracteres, pode usar letras minúsculas, números, pontos e sublinhados, e não deve imitar endereços de site, como nomes começados por “www” ou terminados em “.com”. Para usuários comuns, a melhor escolha é simples, reconhecível e difícil de confundir. Para profissionais, criadores de conteúdo e pequenos negócios, faz sentido tentar manter o mesmo nome usado no Instagram, no Facebook ou em outros canais públicos, desde que isso esteja disponível.

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Opçãopode ajudar quem usa WhatsApp para trabalho e negócios

A mudança tem efeito prático em situações bastante comuns. Você entra em um grupo de pais da escola, conversa com alguém em um evento, pede orçamento para um serviço, participa de uma comunidade ou vende algo pela internet. Hoje, em muitos desses casos, compartilhar o WhatsApp significa expor o número pessoal. Com o nome de usuário, será possível iniciar contato com menos exposição.

O WhatsApp também diz que não haverá um diretório público de nomes. Isso significa que outra pessoa não poderá simplesmente sair navegando por perfis dentro do aplicativo. Para mandar a primeira mensagem, ela terá de saber exatamente qual é o seu identificador. Além disso, haverá uma chave opcional de nome de usuário, uma espécie de camada extra para limitar quem consegue iniciar conversa com você por esse caminho.

Isso reduz parte do incômodo, mas não elimina todos os riscos. Sempre que uma plataforma cria identificadores únicos, aparece também a chance de imitação. Golpistas podem tentar nomes parecidos com os de empresas, influenciadores, lojas e pessoas conhecidas. Por isso, vale reservar cedo, principalmente se você usa seu nome profissionalmente ou mantém um pequeno negócio dependente do WhatsApp.

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Vai ser possível continuar usando seu número de telefone

Também é importante não confundir nome de usuário com nome de exibição. O nome de exibição é aquele que aparece no seu perfil e pode ser repetido por várias pessoas. O nome de usuário será único, como um endereço dentro do WhatsApp. É ele que poderá ser usado para localizar sua conta sem informar o número.

Para o usuário comum, a recomendação é objetiva. Atualize o aplicativo, verifique se a opção já apareceu e reserve um nome que você consiga usar por bastante tempo. Evite nomes com excesso de números, combinações difíceis de ditar ou versões muito parecidas com contas conhecidas. Se você usa o WhatsApp para trabalho, tente preservar sua identidade digital principal. Se usa apenas para vida pessoal, pense em privacidade antes de escolher algo óbvio demais.

O telefone continuará existindo por trás da conta. O WhatsApp ainda depende de um número para registro. A novidade é que, nas novas interações, o número deixa de ser necessariamente o primeiro dado que você entrega. Em um país onde quase tudo passa pelo WhatsApp, essa troca muda a relação entre conveniência e exposição.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda