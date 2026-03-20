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Tecnologia

Como melhorar seus e-mails com ajuda do ChatGPT: um guia completo

Propostas comerciais, negociações, reclamações, traduções... Aqui vão 11 prompts para você se comunicar por escrito com mais eficiência

Por Alvaro Leme 20 mar 2026, 06h46 | Atualizado em 15 set 2026, 14h14
Faça da IA sua redatora de e-mails com comandos práticos: mas NUNCA deixe de revisar antes de enviar!
Faça da IA sua redatora de e-mails com comandos práticos, mas NUNCA deixe de revisar antes de enviar! (Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)
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Como melhorar seus e-mails com ajuda do ChatGPT: um guia completo Priorizar nos meus resultados Google

Diariamente, são enviados ao redor do mundo 392 bilhões de e-mails. Todo. Santo. Dia. Encontrei o dado num relatório do Radicati Group, empresa da Califórnia.

Francamente, tenho a impressão que metade dessas mensagens todas caem aqui na minha caixa de entrada – e, com certeza, muito mais gente tem essa impressão hiperbólica de que recebe muito mais mensagem do que dá conta.

Aqui entra a inteligência artificial, veja só. Ela pode ajudar você a responder boa parte dessas mensagens, especialmente se redação não é lá o seu forte.

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Com isso em mente, trouxe um manual para facilitar a vida de quem quer recrutar o ChatGPT (ou qualquer outro chatbot) para melhorar a comunicação por escrito.

Obs.: REVISE TODOS OS E-MAILS que a IA entregar antes de enviar, combinado?

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Guia de prompts para e-mails com ChatGPT (para copiar a colar)

 

1. Para reescrever seu rascunho

Sempre deixe claro para quem é a mensagem, o que quer comunicar, o tom a ser usado e o que espera conseguir com o e-mail.

Prompt fácil:

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“Reescreva o e-mail abaixo considerando:

– Quem vai receber: [descreva]

– Objetivo: [ex: fechar contrato / pedir prazo / alinhar decisão]

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– Tom: [direto, formal, amigável]

– Resultado esperado: [ex: resposta rápida / agendamento / aprovação]

Entregue versão final pronta para envio, sem explicações”

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2. E-mails sensíveis (reclamações, feedback negativo, recusa)

“Quero escrever um e-mail delicado.

Situação: [explique o que aconteceu] 

O que eu preciso dizer: [reclamar, dar um feedback negativo, recusar algo]

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Resultado que eu quero: [resolver, manter a relação, evitar conflito]

Escreva um e-mail claro e respeitoso.

Explique o problema de forma objetiva, sem acusar ou soar agressivo.

Deixe claro o que precisa ser resolvido ou comunicado.

Use um tom profissional e equilibrado.

Entregue o e-mail pronto para envio.

3. Traduzir e adaptar e-mail para outros idiomas

A IA ajuda não apenas a converter idioma, mas a ajustar estilo cultural. Um e-mail em inglês tende a ser mais direto do que em português, enquanto mensagens em espanhol costumam aceitar mais contexto.

“Traduza o e-mail abaixo para [idioma] e adapte:

– Nível de formalidade adequado à cultura

– Clareza e objetividade

– Expressões naturais do idioma

Evite tradução literal”

 

4. Para reduzir o tamanho sem perder conteúdo

E-mails longos são um problema recorrente, nem sempre porque o assunto exige, mas porque falta síntese. A IA consegue fazer cortes mantendo o essencial.

“Encurte este e-mail em até 40%:

– Mantenha todas as informações essenciais

– Elimine repetições

– Deixe mais direto e fácil de ler”

 

5. E-mails em que você vai pedir algo a alguém

 “Vou te dar algumas informações para escrever um e-mail.

Situação: [explique em poucas linhas o que está acontecendo]

O que eu preciso: [qual é o pedido]

Prazo (se tiver): [data ou urgência]

Agora escreva um e-mail profissional com base nisso.

Seja claro, direto e educado, sem enrolação.

Deixe o pedido bem explícito e fácil de entender.

Termine incentivando a pessoa a responder.

Entregue o e-mail pronto para envio.”

 

6. Para cobranças, lembretes ou retomadas

“Vou colar abaixo o e-mail que enviei antes.

[E-mail anterior]

Escreva um e-mail de follow-up para cobrar resposta.

Relembre o assunto de forma breve, deixe claro o que estou aguardando e peça um retorno de forma educada, mas firme.

Seja direto e evite soar insistente ou grosseiro.

Entregue o e-mail pronto para envio.”

 

7. Para conversas sobre decisão ou alinhamento

“Vou colar abaixo minhas anotações sobre o que foi decidido.

[cole aqui os pontos da reunião, decisões, responsáveis e prazos]

Agora transforme isso em um e-mail de alinhamento.

Comece com uma abertura breve, resuma de forma clara o que foi decidido e organize os próximos passos de um jeito fácil de entender.

Quando houver responsáveis e prazos, deixe isso explícito.

Use tom profissional e direto, sem repetir informação.

Entregue o e-mail pronto para envio.”

 

8. Para enviar uma proposta comercial

“Quero escrever um e-mail de proposta comercial.

O que estou oferecendo: [produto ou serviço]

Para quem: [tipo de cliente]

O que resolve: [problema que isso resolve]

Diferencial: [por que escolher isso e não outra opção]

Escreva um e-mail profissional e direto.

Explique a proposta de forma clara, destaque o valor e evite excesso de texto.

Termine convidando a pessoa a avançar (como agendar uma conversa ou pedir mais detalhes).

Entregue o e-mail pronto para envio.”

 

9. Para negociar proposta já em andamento

“Quero escrever um e-mail de negociação.

Contexto: [explique a situação da negociação ou cole conteúdo de emails anteriores]

O que eu quero ajustar: [preço, prazo, escopo, condição]

Meu limite ou condição importante: [o que não pode mudar ou até onde pode ir]

Escreva um e-mail profissional, claro e equilibrado.

Defenda meu ponto sem ser agressivo e mostre abertura para acordo.

Evite linguagem vaga e deixe claro o que estou propondo.

Entregue o e-mail pronto para envio.”

10. Para apenas melhorar o tom da mensagem

Parte dos ruídos em e-mails não está no português, mas no tom. Mensagens que soam secas demais, vagas demais ou agressivas sem intenção.

“Abaixo está um e-mail. Ajuste o tom para [diplomático / mais firme / mais direto], mantendo a mensagem original. Elimine qualquer ambiguidade ou possível interpretação negativa.

Entregue apenas a versão final”

11. Para criar seus próprios templates de e-mail

Quem envia e-mails recorrentes pode transformar a IA em uma espécie de fábrica de templates.

Exemplos: modelo de proposta, modelo de cobrança, modelo de follow-up pós-reunião. A partir disso, você só adapta detalhes.

“Crie um modelo de e-mail para [situação]:

– Estrutura clara

– Campos editáveis entre colchetes

– Linguagem profissional e reutilizável

Evite texto genérico”

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda em 5 Minutos

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TAGS:
ChatGPT
Inteligencia Artificial
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