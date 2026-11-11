Como evitar que a inteligência artificial aumente a desigualdade?

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Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood, alerta que a inteligência artificial pode ampliar desigualdades no mercado de trabalho, afetando especialmente mulheres e profissionais em início de carreira. Para enfrentar esse risco, ela defende que as empresas investiguem quem usa a tecnologia, quem se beneficia dela e quais barreiras dificultam sua adoção. A executiva também questiona a concentração da riqueza gerada pela IA e vê nos fundos soberanos uma referência para repartir esses ganhos com a sociedade. No iFood, cita a educação de entregadores como exemplo de preparação para mudanças tecnológicas. Em sua equipe, mapeou tarefas que podem ser automatizadas para planejar a capacitação e a transição dos profissionais antes que surja a pressão por cortes. Luana ainda destaca o risco de os jovens perderem oportunidades de aprender fazendo e propõe preservar espaços de formação e aproximá-los de lideranças experientes por meio de mentoria.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Luana Ozemela já sabe quais tarefas a inteligência artificial poderá assumir na sua equipe de 60 pessoas no iFood. Em alguns casos, pode ser tudo que alguém faz hoje. E aí, como fica? Em vez de seguir a cartlha do “manda embora”, a executiva quer aproveitar o tempo até a automação chegar com tudo para preparar essas pessoas para outras funções.

Conversei com a economista, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade da empresa, sobre isso e sobre quem pode ficar para trás nessa mudança.

VEJA: A inteligência artificial pode ampliar as desigualdades no mercado de trabalho?

Luana Ozemela: Sim, existe esse risco. O próprio CEO da Anthropic já alerta sobre isso em um relatório, há alguns meses. A IA vai reorganizar as ocupações, e há indícios de que tarefas altamente repetitivas e automatizáveis, muitas delas em posições de entrada nas empresas, estarão entre as primeiras afetadas. Isso envolve gênero, raça, classe e nível educacional. Não sabemos com certeza como tudo vai acontecer, mas temos indícios suficientes para agir. Se não criarmos mecanismos para mitigar esses efeitos, teremos um acirramento das desigualdades.

É verdade que as mulheres estão entre os grupos mais expostos? Por quê?

Segundo os estudos da OIT, cerca de 30% dos empregos ocupados por mulheres estão expostos à IA, enquanto entre os homens são aproximadamente 20%. Elas aparecem sobrerrepresentadas nas tarefas altamente repetitivas. Por outro lado, também ocupam posições em educação e cuidado, que exigem relacionamento pessoal e são mais difíceis de automatizar. Existe uma discussão sobre a possibilidade de essas características abrirem mais espaço para mulheres em posições estratégicas.

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Você também fala sobre como a concentração da riqueza gerada pela IA.

Poucas empresas desenvolvem esses modelos de IA e acumulam riqueza com base no conhecimento e na história que a humanidade construiu. Será que é justo uma ou duas capturarem todo esse valor? Trabalhei como economista de petróleo e morei na Noruega, onde conheci a dinâmica dos fundos soberanos. Vejo um paralelo com o petróleo e a lógica dos fundos soberanos: reservar parte do benefício para que a sociedade e as gerações futuras também possam aproveitar esse ganho. Essa discussão está começando, mas me preocupa ficarmos à mercê de poucas pessoas que concentraram tanto poder.

O que uma empresa pode fazer agora para evitar que a adoção da IA aumente as desigualdades?

Ao acelerar a adoção, precisa olhar para ela com recortes de gênero, raça, classe e nível hierárquico. Quem está usando? Quem está recebendo os benefícios? Um estudo de Harvard mostra que as mulheres utilizam IA em menor proporção que os homens. Não basta identificar uma diferença de utilização: é preciso entender a causa. Saber a profundidade do problema e por que ele acontece ajuda a desenhar soluções que realmente o enfrentem.

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O que pode explicar uma diferença de uso entre homens e mulheres?

Uma hipótese é o receio de como as mulheres serão percebidas. Historicamente, suas capacidades são mais questionadas por causa de estereótipos e vieses. Pode aparecer a preocupação de que usar IA seja visto como uma forma de trapacear. Se essa for a causa, podemos trabalhar com formação e colocar mulheres que já dominam as ferramentas para estimular outras. Mas pode haver outras hipóteses. Por isso o diagnóstico é tão importante. A IA vai aumentar a produtividade média do país em pelo menos 20% nos próximos dez anos. Ignorar essa diferença de uso é deixar metade da população sem esse benefício.

E o que fazer por quem corre o risco de ter o trabalho automatizado?

Começamos a investir em educação para entregadores quando já víamos a tendência de drones e carros autônomos. A mudança não tem sido tão rápida quanto se imaginava, mas pensamos em como preparar as pessoas com antecedência. Temos um programa para adultos que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino médio. Recebemos 25 mil inscrições por ano e formamos 16 mil pessoas nos últimos três anos. As pessoas que preparamos representam 3% de quem faz o Encceja [Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos]. Com essa formação, podem fazer outras atividades, além da entrega de comida. É um investimento de longo prazo. Para a IA, penso da mesma forma.

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Como você tem preparado sua própria equipe?

Tenho uma equipe de 60 pessoas e usamos uma metodologia criada no iFood, chamada ÁREA, para mapear quais posições têm mais ou menos tarefas automatizáveis. A maioria também faz outras coisas: conversa com entregadores, mantém relacionamentos, desenha projetos e estratégias. Consigo estimar quanto tempo poderá ser liberado e planejar com cada pessoa o que ela fará daqui a seis meses ou um ano. Vamos construir o agente que automatizará os processos e pensar em como usar esse tempo para enfrentar problemas que ainda não conseguimos resolver.

E quando todas as tarefas de uma posição puderem ser automatizadas?

Há posições em que isso vai acontecer. Nesse caso, invisto hoje na capacitação necessária para a pessoa fazer outra atividade. Se ela disser que quer trabalhar com marketing e não quer continuar em impacto social, posso ter um ano para prepará-la para essa mudança. O mapeamento me dá tempo para planejar uma transição melhor e reorganizar a estrutura com os talentos que já tenho.

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Muitas empresas podem preferir simplesmente cortar pessoal. Como você vê essa escolha?

Se eu adiar a decisão e chegar ao momento em que sou pressionada a reduzir custos, não terei o diagnóstico: não saberei quais posições são automatizáveis nem em que proporção. A antecipação permite uma transição mais bem pensada. Demoramos tanto e custou tanto encontrar essas pessoas! Quero criar mais valor com elas, alcançar mais gente com os projetos de educação e resolver problemas sociais complexos que não conseguíamos enfrentar porque estavam afundadas em processos manuais.

O que acontece com a formação dos jovens se as tarefas de entrada forem assumidas pela IA?

Quem aprendeu a trabalhar antes da IA pode somar a tecnologia à capacidade de julgar e criticar que já desenvolveu. A geração seguinte corre o risco de perder a oportunidade de aprender fazendo. Precisamos pensar em estruturas que mantenham parte dessas posições de entrada porque queremos que as pessoas desenvolvam esse conhecimento: fazer a tarefa, criar o relatório, ler um painel de dados. É um risco que os líderes ainda vão perceber.

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Você faz mentoria de profissionais em início de carreira. Como isso pode ajudar?

Eu mentoro jovens aprendizes e estagiários. Em geral, os executivos mais seniores tendem a mentorar diretores e outros vice-presidentes. Trabalhar com quem está entrando acelera o aprendizado, a capacidade de julgamento e o olhar crítico. Acho que vamos precisar aproximar gente muito sênior de gente muito júnior com mais frequência, para que essas pessoas consigam usar a IA de maneira mais poderosa e não percam a oportunidade de aprender fazendo.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda