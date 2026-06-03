Inteligência artificial, tecnologia e o que tudo isso muda na sua vida

Inteligência artificial, tecnologia e o que tudo isso muda na sua vida

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A nova brincadeira entre usuários de inteligência artificial é criar um time de futebol totalmente personalizado. Com um simples prompt no ChatGPT, é possível gerar um clube fictício inspirado na própria personalidade, incluindo nome, escudo, cores, identidade visual e uniforme. Basta informar elementos como sobrenome e cores favoritas para que a IA desenvolva a equipe. Quem quiser ir além pode enviar uma foto e pedir que o uniforme seja aplicado nela, criando uma imagem realista de jogador profissional em um estádio, pronta para compartilhar nas redes sociais.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Primeiro veio a moda de criar figurinhas personalizadas da Copa do Mundo, daí não demorou até o pessoal querer inventar logo um time todo.

A brincadeira da vez funciona assim: você pede que o ChatGPT use tudo que sabe sobre você e crie um time de futebol inspirado na sua personalidade.

Você informa seu sobrenome ou pede para ele usar algum nome que você já tenha em mente, informa as cores que quer que sejam as do seu time, e manda a IA desenvolver uniforme do clube.

Chega de conversa, vamos facilitar: copie o prompt abaixo, cole no GPT Images (ou seja, o modelo de gerar imagens que fica no ChatGPT):

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“Crie uma camiseta de futebol exclusiva baseada na minha personalidade e estilo de vida. Use o que você sabe sobre mim para criar um clube fictício completo, com escudo, cores, identidade visual e detalhes simbólicos que representem minha essência. Considere o meu sobrenome [insira seu sobrenome] para o nome do time e as cores [insira as cores] para transformar isso em um uniforme de futebol profissional, sofisticado e autêntico.”

(Caso não consiga copiar, faça print da tela e suba a imagem no GPT. Mande ele ler, que costuma dar certo)

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Se quiser, dá para fazer uma etapa seguinte. Suba uma imagem sua e mande o modelo aplicar o uniforme nela. Para isso, use o prompt abaixo:

“Use a foto enviada como referência e preserve exatamente meus traços faciais, idade aparente e características físicas. Aplique em mim o uniforme oficial do clube fictício criado anteriormente, mantendo as mesmas cores, escudo e identidade visual. Crie uma fotografia esportiva ultra-realista em um estádio de futebol moderno, com gramado e arquibancadas ao fundo, estilo foto oficial de jogador profissional. O uniforme deve parecer realmente vestido no corpo, com textura e caimento naturais. Fundo levemente desfocado, iluminação profissional, alta definição, fotorealismo extremo”

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Para a coluna, preciso sempre de imagens horizontais, então pedi que me entregasse no formato 16:9. Mas você pode escolher como achar melhor. Normalmente o pessoal prefere vertical para postar em redes sociais, afinal de contas.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda em 5 Minutos