Primeiras impressões: dirigimos a Rampage com o novo motor diesel

Quase um ano e meio após ser lançada, a Rampage, picape de entrada da Ram, ganhou novidades importantes. O motor a diesel disponível nas versões Rebel e Laramie mudou. Ficou mais potente e econômico. Além disso, ganhou uma nova versão, mais simples, a Big Hhorn, que deve atrair ainda mais clientes para a marca de picapes de luxo. Mas como ela se comporta no asfalto e, principalmente, na terra?

Tivemos a oportunidade de testar o novo motor diesel da Rampage em um trajeto off-road montado dentro do Circuito Panamericano, complexo de pistas de testes no município de Elias Fausto, no interior de São Paulo. Além de obstáculos tradicionais nesse tipo de percurso, como a caixa de ovos, com buracos na terra alternados para mostrar a capacidade do veículo de andar mesmo com rodas fora do solo, ou a parede com forte inclinação, o trajeto contou ainda com retas na terra, um lamaçal e um gramado altamente irregular.

As primeiras impressões foram positivas. De cara, chama a atenção o bom ajuste da suspensão. Embora não tenha um curso tão longo, absorve bem o impacto na estrada de terra, mesmo em velocidades mais altas. Dá para imaginar que também absorve bem as imperfeições do asfalto urbano ou mesmo de ruas de paralelepípedos.

A Rampage conta com tração 4×4 integral sob demanda, o que significa que o sistema identifica quando é necessário dar mais tração a uma roda ou outra, sem a necessidade de pressionar nenhum botão. As inclinações, rampas e até o lamaçal foram encarados sem nenhuma dificuldade – mérito também dos pneus Pirelli Scorpion AT Plus que equipam a Rebel, versão testada no off-road. Em momentos mais críticos, é possível optar pela tração com reduzida, disponível ao aperto de um botão no painel.

E embora o motor tenha ficado mais potente, a cabine continua bastante silenciosa. O barulho do motor invade o habitáculo de forma muito discreta apenas nas acelerações. No resto do tempo, dá para curtir o percurso com conforto, mesmo em trechos mais acidentados.

Novidades no ano-modelo 2025

O grande destaque é a nova motorização 2.2 Turbodiesel, que entrega 200 cv de potência e 450 Nm de torque. É uma versão mais eficiente, desenvolvida globalmente, mas preparada especificamente para as necessidades da América do Sul. Para acomodar o novo motor, a transmissão, os freios dianteiros, e o sistema de aspiração e exaustão de alta performance passaram por mudanças.

A Rampage passa a ter uma quarta versão além da Rebel, de proposta off-road, da Laramie, mais sofisticada, e a R/T, de pegada esportiva. Trata-se da Big Horn, que chega para ser mais acessível, que mantém o acabamento luxuoso dentro da cabine, com a diferença que os bancos passam a ser de tecido e couro, mas abre mão de tecnologias de assistência ao condutor.