Ram Rampage ganhará nova versão de entrada e motor diesel mais potente

Lançada em junho de 2023, a Rampage vem ajudando a ampliar a presença da Ram, tradicional fabricante de picapes americana, na frota brasileira. Embora já dominasse no segmento das picapes grandes, ou full-size, com modelos como a 1500 e as ainda maiores 2500 e 3500, foi com a compacta Rampage que passou a atrair também o consumidor urbano, que vive longe do campo. Agora, para a versão 2025, a Rampage ganhará um novo modelo de entrada, chamado Big Horn, e terá novo motor diesel, mais potente e econômico.

De acordo com Juliano Machado, vice-presidente da Ram América do Sul, a Rampage provocou um aumento de 214% nas vendas da marca entre janeiro e setembro de 2024, em relação ao ano anterior. Foram pouco mais de 24,5 mil unidades emplacadas, com expectativa de fechar o ano com 25 mil unidades. Apesar do sucesso, diz ele, “pensar no futuro era inevitável”. As duas novidades da linha dizem respeito justamente a essa visão de futuro.

A versão Big Horn chegará para se tornar a mais acessível. O preço oficial, ao contrário das outras versões, ainda não foi divulgado, mas ficará abaixo da Rampage Rebel Turbodiesel, então a mais barata de todas – possivelmente na faixa dos R$ 230 mil. É um “trim level“, como são chamados os pacotes de equipamentos no mercado americano, que nunca foi oferecido no Brasil. Mais simples, mantém o acabamento luxuoso dentro da cabine, com a diferença que os bancos passam a ser de tecido e couro, mas abre mão de tecnologias de assistência ao condutor. “O público brasileiro ainda não faz questão, por isso uma versão mais simples do pacote de tecnologias”, afirma Machado.

A Big Horn será oferecida apenas com a nova motorização 2.2 Turbodiesel que entrega 200 cv de potência e 450 Nm de torque. É uma versão mais eficiente, desenvolvida globalmente, mas preparada especificamente para as necessidades da América do Sul. Segundo Marcio Tonani, vice-presidente do Tech Center da Stellantis para a América do Sul, foi preciso fazer uma readequação na plataforma Small Wide, usada em outros veículos do grupo, como Renegade, Compass e Commander, da Jeep, e Toro, da Fiat. Assim, a transmissão, os freios dianteiros, e o sistema de aspiração e exaustão de alta performance passaram por mudanças.

O mesmo motor vai equipar as versões Rebel e Laramie. As duas têm ainda a opção do motor à gasolina, que não sofreu alterações. Há algumas mudanças no pacote de equipamentos de fábrica. A Rebel, versão mais off-road, vem com pneus Pirelli Scorpion AT Plus. A Laramie passa a ter som premium Harman Kardon, banco do passageiro com regulagem elétrica de 12 vias, luzes ambiente de led e luz de cortesia com projeção do logo Ram. A R/T continua apenas com motor a gasolina. Todas passam a ter capota marítima de série – algo que fazia muita falta.

Confira a lista (quase) completa de preços das novas versões 2025 da Rampage. A Big Horn, disponível em breve nos concessionários, terá o preço divulgada no futuro.

Rampage Rebel 2.2 Turbodiesel 200 cv 4×4 2025: R$ 259.990

Rampage Rebel 2.0 Turbo Gasolina 272 cv 4×4 2025: R$ 264.990

Rampage Laramie 2.2 Turbodiesel 200 cv 4×4 2025: R$ 272.990

Rampage Laramie 2.0 Turbo Gasolina 272 cv 4×4 2025: R$ 277.990

Rampage R/T 2.0 Turbo Gasolina 272 cv 4×4 2025: R$ 295.990