Como o Mustang GTD quebrou o recorde para carros americanos em Nürburgring

O novo Mustang GTD, versão mais extrema do clássico esportivo da Ford, acaba de se tornar o veículo americano mais rápido a completar uma volta em Nürburgring, a icônica pista de testes em Nürgurg, na Alemanha. Ao volante do Mustang, o piloto alemão Dirk Muller fez o circuito em 6,57.6 minutos, com uma velocidade média de 177,9 quilômetros por hora. É apenas o sexto carro de produção (ou seja, não projetado apenas para as pistas) a completar a volta em menos de 7 minutos.

O Mustang GTD é a versão “street legal”, ou seja, apta a circular por rodovias, topo de gama baseada no Mustang GT3 projetado para competição. O carro tem um motor V8 5.2 supercharger gera mais de 820 cavalos de potência, 91,8 kgfm de torque e atinge a velocidade máxima de 325 km/h, além de aerodinâmica ativa de ponta, freios de carbono-cerâmica, suspensão com amortecedores semiativos e carroceria de fibra de carbono.

O carro foi desenvolvido com o objetivo de competir com os grandes esportivos europeus, de acordo com o CEO da Ford, Jim Farley. Apresentado em 2023, o GTD chegou com o objetivo claro de bater o recorde anterior estabelecido por um carro americano – em setembro de 2017, um Dodge Viper ACR cravou 7,01.3. Era fundamental obter uma volta abaixo dos sete segundos.

Apesar do design projetado para otimizar a aerodinâmica, o GTD foi pensado para rodar também em circunstâncias normais. Sua suspensão, por exemplo, pode ser configurada para o conforto tanto quanto para voltas mais radicais na pista.

A pista de Nürburgring é conhecida como “inferno verde”. Além do traçado longo e perigoso, tem o segundo maior número de acidentes fatais, atrás apenas de Indianápolis, e apresenta uma dificuldade maior em socorrer os pilotos acidentados, já que o circuito é circundado por uma floresta. Inaugurada em 1927, tem 20,8 quilômetros de extensão com 73 voltas e 300 metros de elevação. Há anos é peça fundamental do desenvolvimento de veículos esportivos, que são levados ao circuito para testar suas capacidades. Obter um tempo extraordinário não apenas funciona como prova do talento dos engenheiros, mas como publicidade para o carro em questão. “O tempo de uma volta em Nürburgring é o padrão pelo qual todo esportivo é julgado”, afirma o diretor técnico da Multimatic, Larry Holt.

Para celebrar o feito, a Ford divulgou um pequeno documentário de 14 minutos, “The Road to the Ring”, em que Jim Farley, Dirk Muller, Larry Holt, o engenheiro chefe do programa Mustang GTD, Greg Goodall, e o gerente de design do Mustang GTD, Anthony Colard, além de outros membros da equipe da Ford e da Multimatic, dão entrevistas contando os bastidores da produção do esportivo.

