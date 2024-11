Como a Jaguar está se reinventando para a era dos carros elétricos

Lançado em 2015, o Jaguar F-Pace foi o primeiro SUV da marca britânica. Tornou-se um sucesso de vendas mundo afora e ajudou a cativar uma nova geração de clientes. Mas está com os dias contados. É o último modelo disponível da marca no momento. Em alguns mercados, está saindo de linha ainda em 2024. Em outros, como o Reino Unido, continuará à venda até meados de 2025.

O plano da Jaguar é eletrificar toda a sua frota. O primeiro conceito deve ser apresentado em breve, mas os veículos só serão comercializados a partir de 2026. Ou seja, durante quase um ano a montadora britânica não vai vender nenhum carro.

Nesse processo, está também mudando sua identidade visual e seu conceito de marca. E cada elemento está sendo revelado aos poucos – como uma forma de atrair a curiosidade do público.

Primeiro, foi a nova marca. O logotipo agora é uma assinatura em fonte minimalista que, de acordo com a empresa, representa uma “poderosa celebração do modernismo – trazendo geometria, simetria e simplicidade – para demonstrar o inesperado”. O tradicional felino saltador, símbolo dos carros desde a década de 1950, agora será usado apenas em detalhes nos novos veículos.

O uso de cores exuberantes também será um dos novos pilares da marca. A proposta é fazer uma associação com a arte. No dia 2 de dezembro, durante a Miami Art Week, a Jaguar vai apresentar o Copy Nothing, a primeira instalação global para sua nova marca. Trata-se da primeira manifestação física da nova identidade e poderá servir de inspiração para futuras lojas da Jaguar.

Nas redes sociais, nem todos aprovaram a mudança do logotipo, embora muitas vezes a mudança seja recebida com estranhamento no início.

“Para trazer de volta uma marca globalmente renomada, tivemos que ser destemidos. A Jaguar sempre foi a melhor quando desafiava a convenção. Esse valor está visível em nossa nova identidade de marca e que será revelada nos próximos meses. Trata-se de uma renovação completa. A Jaguar foi transformada para recuperar sua originalidade e inspirar uma nova geração. Estou empolgado para que o mundo conheça a nova Jaguar”, afirma Rawdon Glover, Diretor Executivo da Jaguar, em comunicado oficial divulgado à imprensa.

A empresa também segue firme em sua estratégia de eletrificação total, mesmo em um momento em que outras empresas estão revendo seus portfólios exclusivamente elétricos. Em entrevistas, Glover afirmou que o objetivo é cativar um público mais seleto. O lucro viria mesmo com um volume menor de vendas pois os carros teriam valor agregado maior.

A princípio, a Jaguar deve apresentar um modelo GT de quatro portas e perfil esportivo, mas seu line-up elétrico deve ter ainda um sedã de grande porte e um SUV.