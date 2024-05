Com novo modelo Shark, BYD entra no disputado segmento das picapes médias

O portfólio da chinesa BYD tem uma grande variedade de compactos, como o Dolphin e o Dolphin Mini, além de SUVs e sedãs, mas nenhuma picape. Até agora. A empresa apresentou o Shark, caminhonete híbrida que promete pouco mais de 850 quilômetros de autonomia usando os motores à combustão e elétricos. O modelo foi projetado a partir de uma demanda do mercado latino-americano e apresentado nesta terça-feira, 14, em um evento na Cidade do México. É a primeira vez que um carro da BYD é lançado fora da China.

São dois motores elétricos e um à combustão que, juntos, oferecem 480 cv de potência. O suficiente para ir de 0 a 100 quilômetros por hora em 5,7 segundos. O Shark tem tração nas quatro rodas, 835 kg de capacidade de carga na caçamba (com um volume de 1450 litros) e 2.500 quilos de capacidade de reboque. No interior, tem tela de 12,8 polegadas, sistema inteligente de assistência e funcionalidades como assistente de voz e até karaokê para entreter a família em viagens mais longas. “Essa picape é uma declaração de identidade”, afirma Jorge Vallejos, diretor geral da BYD México.

O design foi assinado por Wolfgang Egger, alemão que já trabalhou na Audi, Alfa Romeo e Lamborghini e desde 2017 é o diretor de design da BYD. O visual é agressivo, com um toque futurista, especialmente na lanterna traseira. O interior é luxuoso, criado por Michele Jauch Paganetti, que tem passagens pela Volkswagen e Mercedes.

Com todas essas credenciais, o Shark chega com uma missão complexa: conquistar seu espaço no disputado segmento das picapes médias. Por aqui, Toyota Hilux reina suprema. Mas há outras concorrentes de peso, como a Ford Ranger, a Chevrolet S10, Mitsubishi L200 Triton, a Volkswagen Amarok e a recém-lançada Fiat Titano. Além disso, tenta ganhar o produtor rural, um dos principais consumidores desse tipo de veículo. “Para o produtor rural, a confiança no carro é muito importante. Queremos mostrar isso a ele”, diz Alexandre Baldy, conselheiro especial da BYD para o Brasil. Além disso, as dimensões um pouco maiores que as dos rivais podem contribuir para seu desempenho no nosso mercado.

No México, ela já começa a ser vendida. Há duas versões, uma delas custando 899.980 pesos mexicanos e a segunda, um pouco mais cara, por 969.800 pesos mexicanos, equivalentes a R$ 275 mil e R$ 295 mil, respectivamente, em conversão direta. O BYD Shark deve chegar ao Brasil entre setembro e outubro. O preço da versão brasileira será revelado apenas no segundo semestre. A empresa afirma que a lista de equipamentos também pode sofrer alterações até o lançamento no país.