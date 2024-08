Whindersson Nunes e mais: os artistas ‘indie’ escolhidos pelo Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Com o desejo de abraçar um vasto leque de gêneros musicais, a edição de 2024 do Rock in Rio, que ocorre entre 13 e 22 de setembro, é dividida por temas diários e diferentes palcos pensados para nichos específicos. Um deles, o Supernova, surgiu em 2019, continuou em 2022 e agora retorna para amplificar as vozes de nomes em ascensão na música e artistas consagrados no espaço da música indie, bem distintos das atrações amplamente conhecidas que ocupam o espaço de headliners, como Mariah Carey, Imagine Dragons e Ed Sheeran. Nesta quinta-feira, 1º de agosto, o festival divulgou quem são os escolhidos para a vaga.

Line-up do palco Supernova por dia

13 de setembro, sexta-feira

O primeiro a se apresentar no palco em 2024 é o funkeiro fluminense MC Maneirinho, que abre alas para o grupo The Box, dono de uma mistura característica de rap, trap e funk ouvida no hit The Box Medley Funk 2. O português Mizzy Miles entra em seguida e, para encerrar a noite, o trapper Major RD se apresenta.

14 de setembro, sábado

O segundo dia de festividade dá uma guinada para o rap com o trio 7 Minutoz, a rapper Duquesa, o carioca BIN — acompanhado do cearense Leviano — e o headliner Nagalli, que traz convidados para entoar as faixas do disco Magic Show, que atingiu a oitava posição no ranking de lançamentos globais do Spotify.

15 de setembro, domingo

Com as bandas The Mönic e Eskröta, ambas notáveis pela maioria feminina no quadro de integrantes, o terceiro dia do palco é aberto com uma mistura diferenciada de punk, rock e thrash metal. Em seguida, os mineiros do Black Pantera agitam o palco e o esquentam para o grupo de death metal Crypta. Por fim, o grupo Dead Fish, em atividade desde 1991, toma as rédeas da noite.

19 de setembro, quinta-feira

A segunda semana de evento retoma o rap (Young Piva) e o funk (WC No Beat, Mc Gabzin, Felp22 e MC Th), mas também abre espaço para o R&B, representado por Aka Rasta. Quem encerra a noite é o comediante e influenciador Whindersson Nunes, que promove carreira musical no trap sob o nome Lil Whind e traz para o palco os convidados Omni Black e Rapadura.

20 de setembro, sexta-feira

Reservado para artistas femininas, o chamado “Dia Delas” traz Nina Fernandes do hyperpop — vertente maximalista do pop — e as rappers N.I.N.A e Cynthia Luz.

21 de setembro, sábado

Apesar de ser majoritariamente ocupado por artistas brasileiros em todos os dias do evento, o palco Supernova também entra na iniciativa “Dia Brasil”, que reserva a programação do festival para nomes do país. Os escolhidos para o palco são Chico Chico, filho de Cássia Eller, os roqueiros da banda Autoramas, o trio Vanguart e o expoente do hip-hop Jean Tassy.

22 de setembro, domingo

Para encerrar o evento, o line-up do palco fica mais eclético, partindo do trap de LZ da França para o pop de Gabriel Froede e Zaynara e, enfim, ao set do DJ Topo, sucesso no TikTok.

Os ingressos para os dias 13, 14, 20 e 22 de setembro já estão esgotados nos canais oficiais de venda do evento. Por hora, ainda é possível garantir entrada para as datas comandadas por Avenged Sevenfold, Ed Sheeran e os artistas do “Dia Brasil”.

