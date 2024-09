Três shows que são pérolas escondidas no line-up do Rock in Rio 2024

A partir desta sexta-feira, 13, e até o domingo, 22, o Rock in Rio promove sua décima edição na capital fluminense. Entre os principais destaques da programação, estão Travis Scott, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Ed Sheeran, Katy Perry e Shawn Mendes, mas para além dos aguardados headliners, os palcos secundários do evento também vão receber uma seleção caprichada de nomes. Confira três shows que merecem sua atenção:

Incubus

Os americanos Incubus levam seu rock alternativo ao Palco Sunset do Rock in Rio no domingo, 15, a partir de 20h10. Formada em 1991 pelo vocalista Brandon Boyd, o guitarrista Mike Einziger e o baterista Jose Pasillas, a banda está em uma turnê de celebração dos 23 anos do lançamento de Morning View, álbum que será tocado na íntegra no festival. O público pode esperar sucessos como Wish You Were Here, Nice to Know You e Circles.

Gloria Gaynor

Um dos nomes mais importantes da disco music, Gloria Gaynor está entre as atrações confirmadas no quinto dia do festival, que só terá mulheres na programação. A cantora de 81 anos sobe ao Palco Sunset na sexta-feira, 20, às 20h10. Conhecida por sua voz potente, Gloria costuma apresentar os maiores sucessos de sua carreira, como I Will Survive e I Am What I Am, e também covers de artistas do pop atual, como Beyoncé, Sia e Meghan Trainor. Ela também se apresenta em São Paulo no sábado, 21, no Espaço Unimed.

Tyla

Dona do hit Water, Tyla vem ao Brasil pela primeira vez para o Rock in Rio 2024. Natural de Johanesburgo, na África do Sul, a cantora de 22 anos promete agitar o público do evento com uma mistura de pop, R&B e amapiano, ritmo sul-africano dançante que surgiu em meados da década de 2010. Ela se apresenta na sexta-feira, dia 20, às 17h50, no Palco Sunset.

