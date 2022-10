Três séries documentais que revelam os bastidores das composições musicais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 13 out 2022, 18h49 - Publicado em 14 out 2022, 09h00

Os hits que marcaram gerações e cantados a pleno pulmões por fãs em todo o mundo são destrinchados em três excelentes documentários disponíveis nos serviços de streaming. Em um dos mais interessantes deles, ídolos pop como Dua Lipa e Alicia Keys contam como escreveram alguns de seus principais sucessos. Em outro documentário, Paul McCartney dedica horas no estúdio ao lado do produtor Rick Rubin para relembrar como escreveu as músicas dos Beatles. Por fim, Bruce Springsteen abre as portas de seu estúdio para mostrar como foi a gravação de seu recente álbum. Confira a seguir:

Por Trás Daquele Som (Netflix)

Como foram compostos alguns dos hits que dominaram as rádios nos últimos anos? Essa é a premissa da série dividida em duas temporadas, com quatro episódios de 30 minutos, cada. Em cada episódio, um artista conta os bastidores da composição de uma de suas músicas. Tem espaço para o pop super atual de Dua Lipa, na faixa Love Again, ao hit atemporal do R.E.M, Losing My Religion. Também participam da série Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda, Ty Dolla $ign, The Killers, Nine Inch Nails e Natalia Lafourcade.

McCartney 3, 2, 1 (Star+)

Neste documentário, feito durante a pandemia, Paul McCartney se encontrou com o produtor Rick Rubin para juntos analisarem as composições do baixista desde os Beatles, passando pelo Wings até a carreira solo. O resultado é um bate-papo revelador sobre os bastidores daquelas composições, histórias curiosas de como elas foram escritas e reflexões sobre a fama. Imperdível.

Bruce Springsteen’s Letter to You (Apple TV+)

Depois de um longo hiato, Bruce Springsteen e a E Street Band se reúnem para a gravação de um novo álbum. O documentário mostra os cinco dias que a turma passou no estúdio. A fotografia em preto e branco e a neve que cercava o local contrasta com as cenas de arquivo do músico na juventude. Lá dentro do estúdio, o músico fala da gravação das doze faixas e contextualiza cada uma delas. Destaque para a divertido e – algo raro hoje em dia – da banda completa gravando as músicas simultaneamente.