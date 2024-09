Tito Jackson, irmão de Michael Jackson, morre aos 70 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor, compositor e guitarrista Toriano Adaryl Jackson, o Tito Jackson, irmão de Michael Jackson, morreu neste domingo, 15, aos 70 anos. “É com o coração partido que anunciamos que nosso amado pai, o e integrando do Hall da Fama do Rock and Roll, Tito Jackson não está mais entre nós. Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai foi um homem incrível que se importou com cada um e com seu bem-estar”, diz uma nota divulgada pelos filhos TJ, Taj e Taryll. A causa da morte não foi revelada.

Em abril de 2021, Tito conversou com VEJA sobre lançamento de novas canções e o racismo. “Quando o Jackson 5 surgiu, não existiam muitos artistas negros em evidência, especialmente com a nossa idade. Michael, por exemplo, tinha 8 anos, e eu, que era um dos mais velhos, tinha 13. Era a primeira vez que crianças negras entravam na casa de americanos brancos nos Estados Unidos falando de amor, paz e felicidade. Em determinado momento, crianças brancas e negras tinham algo em comum: ambas ouviam as músicas do nosso grupo. Elas tinham, finalmente, um assunto para conversar. E isso foi uma mudança radical”, contou. A VEJA ele relembrou ainda sobre a criação do passo Moonwalk com o irmão. “O moonwalk era um passo que fazíamos quando crianças brincando na calçada. Nunca imaginamos que Michael o faria com tanta habilidade no palco e que se tornaria o que virou”, contou.

Com seus irmãos Jackie, Jermaine, Randy, Marlon e Michael, Tito se tornou uma celebridade mundial nos anos 1970 com o grupo The Jackson 5, dono de hits como ABC e I’ll Be There e I Want You Back. Foi no Jackson 5 que Michael Jackson, ainda criança, se lançaria como cantor e, depois em carreira solo, ganharia o título de Rei do Pop. Michael morreu em 2009 aos 50 anos.

Tito nasceu em 15 de outubro de 1953 na cidade de Gary, Indiana, no nordeste dos Estados Unidos. Além de cantor, ele também era o guitarrista do grupo. A história da ascensão meteórica do grupo ao estrelado já foi tema de inúmeros documentários, mostrando como o pai dos garotos, Joe Jackson (morto em 2018), era rigoroso e aplicava severos castigos para que eles ensaiassem e fizessem apresentações perfeitas.

O Jackson 5 aparecia regularmente na TV dos Estados Unidos, em programas de Cher ou Diana Ross, influenciando uma geração de novos artistas pop.

Há quatro dias, o músico esteve com os irmãos Jackie e Marlon em uma homenagem a Michael Jackson, em Munique, na Alemanha. Na ocasião, ele comentou “Estamos profundamente gratos por este lugar especial que honra não apenas sua memória, mas também nosso legado compartilhado. Obrigado por manter o espírito dele vivo.”

Tito e os irmãos continuaram tocando mesmo após a morte de Michael Jackson, inclusive com shows no Brasil.