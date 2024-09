The Weeknd faz show potente em São Paulo com Anitta e Playboi Carti

Na contramão das manifestações e desfiles típicos do 7 de Setembro, a cidade de São Paulo recebeu uma festa grandiosa na noite de sábado: o cantor canadense The Weeknd subiu ao palco do Estádio MorumBIS para apresentar um show “único no mundo”, repleto de músicas inéditas, pirotecnia e participações especiais. Com ingressos esgotados, a apresentação foi transmitida globalmente pelo YouTube.

O show começou pontualmente às 21h, quando The Weeknd surgiu no topo de uma estrutura em formato de templo montada no meio da plateia. Com um quê messiânico, o cantor vestia um manto preto e deu início ao espetáculo com faixas inéditas de seu próximo álbum, Hurry Up Tomorrow, que tem lançamento previsto ainda para este ano. O público não conhecia as letras, mas compensou a falta de cantoria com gritos entusiasmados.

No repertório, também entraram sucessos recentes do canadense, como a eletrizante Blinding Lights — música mais tocada de todos os tempos no Spotify — e Save Your Tears, ambas de 2020, que provocaram a catarse dos fãs. Hits antigos como The Hills, Can’t Feel My Face e Starboy ficaram fora.

A apresentação teve seu ápice quando The Weeknd recebeu dois convidados inesperados. O rapper Playboi Carti foi o primeiro a se juntar ao canadense: eles cantaram a inédita Timeless e uma versão de FE!N, música de Travis Scott. Mas a plateia vibrou mesmo com Anitta, que entrou no palco ao som de uma batida de funk e foi tão ovacionada quanto o dono do show. A carioca não cantou, mas dançou uma música inédita com sample de Bota na Boca, Bota na Cara, de Tati Quebra Barraco. A expectativa é que a canção esteja no próximo álbum de The Weeknd.

Após uma hora e meia de show, o cantor se despediu do público e deixou o palco, enquanto o telão atrás dele exibia a imagem de um portão se fechando. Apesar do coro pedindo bis, The Weeknd não retornou — para o desagrado de alguns fãs, que entoaram “eu não vou embora” repetidas vezes — e uma apresentação de drones luminosos, que formaram o nome do novo álbum do artist – Hurry Up Tomorrow – a no céu, marcou o fim do show.

Confira a apresentação completa:

