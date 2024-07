The Weeknd anuncia show único em São Paulo em setembro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor The Weeknd anunciou que fará show único em São Paulo em 7 de setembro no Estádio do Morumbi. O músico já havia se apresentado no ano passado no Brasil com a turnê After Hours Til Dawn.

O músico deverá lançar em breve seu novo álbum, que será o encerramento da trilogia que começou com Dawn FM (2022) e After Hours (2020). “Estou terminando a terceira parte dessa saga, dessa trilogia. O nome dele será divulgado em breve, mas não é o nome que alguns fãs pensam que é”, disse em entrevista para a revista Variety.

A pré-venda de ingressos para o show começam em 22 de julho, às 10h, no site theweeknd.com/saopaulo. Clientes Santander terão período de pré-venda exclusivo. A venda para o público geral começa em 25 de julho.

SERVIÇO

Data: 07 de setembro (sábado)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: MorumBIS

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP

Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP Ingressos: a partir de R$ 245,00

Classificação: 16 anos. Menores de 08 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

ARQUIBANCADA: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira PISTA PREMIUM: R$ 350,00 meia entrada e R$ 700,00 inteira

R$ 350,00 meia entrada e R$ 700,00 inteira CADEIRA INFERIOR: R$400,00 meia entrada e R$ 800,00 inteira

R$400,00 meia entrada e R$ 800,00 inteira CADEIRA SUPERIOR: R$425,00 meia entrada e R$ 850,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Shopping Ibirapuera

Endereço: Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis, São Paulo – SP, 04029-902 – Bilheteria Ticketmaster – Piso: Jurupis (subsolo)

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster. com.br/

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.