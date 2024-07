Taylor Swift lidera vendas de álbuns em 2024 com estratégia pouco ortodoxa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Com números anabolizados pelo lançamento de versões de seu mais recente álbum, a cantora Taylor Swift liderou as vendas no primeiro semestre deste ano nos Estados Unidos, segundo um levantamento da empresa Luminate, que monitora o mercado. Beyoncé e Billie Eilish também estão no ranking. Dos dez álbuns mais vendidos até este ano, três são de Taylor Swift, incluindo álbuns digitais. Se o levantamento focar apenas nos discos físicos, o número de Taylor Swift sobe para cinco.

O levantamento da Luminate mostrou que, em média, essas novas artistas lançaram cerca de sete versões diferentes em vinil do mesmo álbum, 13 em CDs e duas em fitas cassetes.

Taylor Swift foi criticada recentemente por fazer uso da estratégia de lançar versões do mesmo álbum para alavancar as vendas. Até o momento, a cantora já lançou 34 versões diferentes do último álbum, ou uma a cada cinco dias, em média — entram nessa conta LPs de cores chamativas, capas ligeiramente modificadas, versões acústicas, demos e faixas extras. Muitas delas ficam disponíveis por poucos dias e criam nos fãs um sentimento de urgência, fazendo com que comprem os álbuns em uma data específica, dando a Taylor a possibilidade de manipular os rankings nos períodos em que estiver perdendo força.

Segundo dados da Luminate, empresa que monitora o mercado, houve aumento de 42% das vendas do disco de Taylor após o lançamento de dois novos CDs disponíveis só no site da artista, cada um com uma versão acústica ligeiramente diferente. Para 2025, Taylor já estaria trabalhando em novo disco de inéditas. As rivais, óbvio, não deixarão por menos. A guerra de versões vai longe.

