Taylor Swift é eleita a pessoa do ano pela revista Time

Para encerrar a sequência de sucessos comerciais que marcou seu 2023, a cantora Taylor Swift foi nomeada ‘pessoa do ano’ pela revista Time nesta quarta-feira, 6 de dezembro. Homenageada em três capas diferentes da revista, ela foi a escolhida devido aos dois discos lançados — Speak Now (Taylor’s Version) e 1989 (Taylor’s Version) —, pela turnê The Eras e por ser “uma pessoa rara, escritora e heroína de sua própria história”, segundo o editor-chefe da publicação, Sam Jacobs.

Swift lançou Speak Now em julho e 1989 em outubro. Segundo a retrospectiva da plataforma Spotify, ela foi a artista mais ouvida do mundo durante o ano, acumulando mais de 26 bilhões de reproduções. Para Jacobs, o desempenho demonstra que ela “encontrou uma maneira de transcender fronteiras e ser uma fonte de luz”.

No texto que acompanha a láurea, o repórter Sam Lansky argumenta: “Se você estiver cético, considere: Quantas conversas sobre Taylor você teve neste ano? Quantas vezes viu uma foto dela em seu celular? Você foi um dos que peregrinaram até um de seus shows? Você comprou um ingresso para o filme de sua turnê? Você curtiu alguma postagem no Instagram, ou riu de um tuíte, ou clicou uma manchete sobre ela? Você se pegou murmurando Cruel Summer? Um amigo seu confessou assistir à gravações da Eras via TikTok? Ou você mesmo?” A colega Phoebe Bridgers, por sua vez, elucidou o fenômeno à publicação com um paralelo: “Thriller e a Beatlemania não chegam aos pés disso”.

