Taylor Swift diz estar em choque com ataque a aula de dança dedicada a ela

Taylor Swift lamentou o ataque que deixou três crianças mortas e outras oito feridas durante uma aula de dança em Southport, na Inglaterra, que tinha a cantora como tema. “O horror do ataque de ontem em Southport está tomando conta de mim continuamente. Estou completamente em choque. A perda de vidas e de inocência, e o trauma horrível infligido a todos que estavam lá, às famílias e aos socorristas”, escreveu Swift em uma nota publicada no Instagram nesta terça-feira, 30. “Eram apenas crianças em uma aula de dança. Não sei como transmitir minhas condolências a essas famílias.”

O crime aconteceu na manhã de segunda-feira, 29, quando um adolescente armado com uma faca invadiu o estúdio de ioga onde acontecia a aula e atacou as pessoas presentes. O evento tocava músicas de Swift e tinha outras atividades relacionadas à cantora, como a confecção de pulseiras da amizade, acessório popular entre os fãs da artista. Três meninas morreram logo após serem levadas a um hospital local e outras oito ficaram feridas, cinco delas em estado grave. Dois adultos também ficaram feridos ao tentar proteger as crianças, que tinham entre seis e 11 anos de idade. Segundo a polícia da cidade, um jovem de 17 anos foi detido e preso sob suspeita de homicídio após o ocorrido. O caso não está sendo tratado como terrorismo pelos agentes, e a motivação do ataque permanece desconhecida.

Figuras importantes do Reino Unido também prestaram condolências às vítimas nas redes sociais. Keir Starmer, primeiro-ministro do país, se manifestou no X, antigo Twitter: “Notícias horríveis e profundamente chocantes vindas de Southport. Meus pensamentos estão com todos os afetados. Gostaria de agradecer à polícia e aos serviços de emergência pela sua resposta rápida. Estou me mantendo atualizado conforme a situação evolui”. Chefe da família real britânica, o Rei Charles III também lamentou o ataque através de uma nota. “Minha esposa e eu ficamos profundamente chocados ao saber do incidente horrível em Southport hoje”, afirmou o monarca. “Enviamos as nossas mais sinceras condolências, orações e mais profundas simpatias às famílias e entes queridos daqueles que perderam a vida de forma tão trágica e a todos os afetados por este ataque verdadeiramente terrível.”

