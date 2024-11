Taylor Swift, Beyoncé e Anitta: todos os indicados ao Grammy 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A lista com os indicados à próxima edição do Grammy Awards, principal premiação da americana de música, foi divulgada nesta sexta-feira, 8. A cerimônia de premiação será realizada em 2 de fevereiro de 2025, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. A cantora Anitta foi indicada na categoria de melhor álbum de pop latino. Com 11 indicações, inclusive na categoria de melhor álbum country, Beyoncé foi a artista mais indicada de 2025 – e em quatro categorias diferentes: country, Pop, Rap e Americana. Beyoncé entra para a história com 99 indicações na carreira.

Kendrick Lamar, Billie Eilish, Charli XCX e Post Malone tiveram sete indicações cada. Taylor Swift, Sabrina Carpenter e Chappell Roan, tiveram seis indicações cada.

Os indicados foram revelados pelos artistas Gayle King e Jim Gaffigan e os vencedores anteriores do Grammy, Brandy Clark, Kirk Franklin, David Frost, Robert Gordon, Kylie Minogue, Gaby Moreno, Deanie Parker, Ben Platt, Mark Ronson e Hayley Williams, além da ganhadora do prêmio de melhor artista revelação do ano passado, Victoria Monét. Nas últimas quatro edições, o comediante e apresentador Trevor Noah foi o anfitrião da festa. Para 2025, o anfitrião ainda não foi revelado.

Confira a seguir os indicados nas principais categorias:

Álbum do ano

André 3000 – New Blue Sun



New Blue Sun Beyoncé – Cowboy Carter



Cowboy Carter Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet



Short n’ Sweet Charli XCX – Brat



Brat Jacob Collier – Djesse Vol. 4



Djesse Vol. 4 Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft



Hit Me Hard and Soft Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess



The Rise and Fall of a Midwest Princess Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Gravação do ano

Now And Then – The Beatles



Texas Hold ‘Em – Beyoncé



Espresso – Sabrina Carpenter



360 – Charli xcx



Birds of a Feather – Billie Eilish



Not Like Us – Kendrick Lamar



Good Luck, Babe! – Chappell Roan



Fortnight – Taylor Swift Featuring Post Malone

Canção do ano

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)



Billie Eilish – Birds of a Feather



Lady Gaga and Bruno Mars – Die With a Smile



Taylor Swift featuring Post Malone – Fortnight



Chappell Roan – Good Luck, Babe!



Kendrick Lamar – Not Like Us



Sabrina Carpenter – Please Please Please



Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Melhor artista revelação

Benson Boone



Sabrina Carpenter



Doechii



Khruangbin



Raye



Chappell Roan



Shaboozey



Teddy Swims

Melhor álbum pop latino

Funk Generation – Anitta



El Viaje – Luis Fonsi



GARCÍA – Kany García



Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira



Orquideas — Kali Ulchis

Melhor performance pop – solo

Bodyguard — Beyoncé



Espresso — Sabrina Carpenter



Apple — Charli XCX



Birds of a Feather — Billie Eilish



Good Luck, Babe! — Chappell Roan

Melhor performance pop – duo/grupo

Us — Gracie Abrams Featuring Taylor Swift



Levii’s Jeans — Beyoncé Featuring Post Malone



Guess — Charli XCX & Billie Eilish



The Boy Is Mine — Ariana Grande, Brandy & Monica



Die With a Smile — Lady Gaga & Bruno Mars

Melhor gravação de pop dançante

Make You Mine – Madison Beer



Von Dutch – Charli XCX



L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit] – Billie Eilish



Yes, And? – Ariana Grande



Got Me Started – Troye Sivan

Melhor álbum rock

Happiness Bastards — The Black Crowes



Romance — Fontaines D.C.



Saviors — Green Day



TANGK — Idles



Dark Matter — Pearl Jam



Hackney Diamonds — The Rolling Stones



No Name — Jack White

Melhor performance de música alternativa

Cage the Elephant – Neon Pill



Nick Cave and the Bad Seeds – Song of the Lake



Fontaines D.C. – Starburster



Kim Gordon – Bye Bye



St. Vincent – Flea

Melhor álbum R&B

11:11 (Deluxe) — Chris Brown



Vantablack — Lalah Hathaway



Revenge — Muni Long



Algorithm — Lucky Daye



Coming Home — Usher

Melhor performance R&B

Guidance — Jhené Aiko



Residuals — Chris Brown



Here We Go (Uh Oh) — Coco Jones



Made For Me (Live On BET) — Muni Long



Saturn — SZA

Melhor performance de rap melódico

Jordan Adetunji featuring Kehlani – Kehlani



Beyoncé featuring Linda Martell and Shaboozey – Spaghettii



Future and Metro Boomin featuring the Weeknd – We Still Don’t Trust You



Latto – Big Mama



Rapsody featuring Erykah Badu – 3:AM

Compositor do ano, não clássico

Jessi Alexander



Amy Allen



Edgar Barrera



Jessie Jo Dillon



Raye

Produtor do ano, não clássico

Alissia



Dernst “D’Mile” Emile II



Ian Fitchuk



Mustard



Daniel Nigro

Melhor performance country solo

16 Carriages — Beyoncé

I Am Not Okay —Jelly Roll

The Architect — Kacey Musgraves

A Bar Song (Tipsy) — Shaboozey

It Takes A Woman — Chris Stapleton

Melhor álbum country

Cowboy Carter – Beyoncé



– Beyoncé F-1 Trillion – Post Malone



– Post Malone Deeper Well – Kacey Musgraves



– Kacey Musgraves Higher – Chris Stapleton



– Chris Stapleton Whirlwind – Lainey Wilson

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial