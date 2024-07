Shakira anuncia que fará show na final da Copa América de 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora colombiana Shakira fará o show principal antes do início da final da Copa América no próximo domingo, 14, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada pela Conmebol em seu Instagram oficial.

A seleção da Colombia, liderada por James Rodríguez, é uma das semi-finalistas e disputará e estará na final se vencer o Uruguai nesta quarta-feira, 10. A Colômbia só venceu uma Copa América até hoje, em 2001, enquanto o Uruguai tem 15 títulos. Na outra chave, a Argentina disputará a vaga na final com o Canadá, também nesta quarta-feira. Liderada por Messi, a Argentina é a grande favorita para vencer a competição e também tem 15 títulos.

“Shakira é uma extraordinária estrela sul-americana que deslumbrou o mundo inteiro. Suas canções são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, tornando sua arte um fenômeno global que atravessa fronteiras e é apreciado por milhões de pessoas. Temos certeza de que sua atuação no palco da Copa América aumentará a mensagem de paixão saudável e união através do esporte”, disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

