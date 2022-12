Rolling Stones estampam moeda de libra em homenagem aos 60 anos da banda

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A Royal Mint, a casa da moeda britânica, anunciou que lançará moedas comemorativas de valores de face que vão de 5 a 500 libras em homenagem aos 60 anos dos Rolling Stones. Apesar do país contar com um novo rei, Charles III, o outro lado da moeda ainda virá com a efígie da rainha Elizabeth II, que morreu em setembro deste ano. A peça não circulará e será vendida apenas para colecionadores. A moeda faz parte da série Music Legends, que homenageia lendas do rock britânico. Os outros artistas já homenageados foram Queen, Elton John, David Bowie e The Who.

A moeda terá a silhueta da banda, com os integrantes da formação clássica: Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts. Algumas versões também serão coloridas. “Estamos muito felizes por sermos homenageados por meio de uma moeda oficial do Reino Unido”, disse a banda em um comunicado. “É ainda mais significativo que o lançamento coincida com o nosso 60º aniversário”, completou.

Apesar de ter valor de face de 5 libras, a moeda, por ser comemorativa, será vendida por valores entre 15 libras (cerca de 94 reais) a 12.500 libras (79,3 mil reais), a depender do peso e do material que for feita, como prata ou ouro. A versão mais cara, de 12.500 libras foi cunhada em 14 g. de ouro puro e tem tiragem super limitada a 30 unidades.