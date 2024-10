Rock in Rio 2024: saiba quais músicas Katy Perry deverá tocar no festival

A edição comemorativa dos 40 anos do Rock in Rio, começou na sexta-feira, 13, e vai até domingo, 22, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 20, a cantora pop Katy Perry fecha o dia com um show no palco Mundo em um dia apenas com mulheres na escalação. A artista promete trazer hits de seu novo álbum. Confira a seguir o provável repertório do show.

Provável setlist de Katy Perry no Rock in Rio 2024

Lifetimes Woman’s World Gorgeous Crush Nirvana “I’m His, He’s Mine” feat. Doechii Dark Horse Swish Swish Chained to the Rhythm Walking on Air I Kissed a Girl Cry About It Later California Gurls Teenage Dream Roar Firework E.T. Hot n Cold The One That Got Away Thinking of You Unconditionally Witness Part of Me Last Friday Night Power Wide Awake Roulette Legendary Lovers

