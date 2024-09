Rock in Rio 2024: saiba quais músicas Ed Sheeran deverá tocar no festival

A edição comemorativa dos 40 anos do Rock in Rio, começou na sexta-feira, 13, e vai até domingo, 22, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, 19, começa o segundo final de semana do festival. O músico Ed Sheeran fecha o dia com um show no palco Mundo. Confira a seguir o provável repertório do show.

Provável setlist de Ed Sheeran no Rock in Rio 2024

Castle on the Hill Blow Shivers The A Team Lego House Don’t / Nina Photograph Take It Back / Superstition / Ain’t No Sunshine Eyes Closed Give Me Love You Are the Reason (cover de Calum Scott) Take Me Back to London / River / Peru / Cross me / Beautiful People / South of the Border /Own It / I Don’t Care Overpass Graffiti Happier Galway Girl Thinking Out Loud I See Fire Love Yourself (com cover de Justin Bieber) Perfect Bloodstream Afterglow You Need Me, I Don’t Need You Shape of You Bad Habits

