Rock in Rio 2024: saiba quais músicas Avenged Sevenfold tocará no festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A edição comemorativa dos 40 anos do Rock in Rio, começou na sexta-feira, 13, e vai até domingo, 22, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Neste domingo, 15, na noite mais rock and roll do festival, a banda Avenged Sevenfold fecha o festival com um show no palco Mundo. Confira a seguir o provável repertório do show.

Provável setlist de Avenged Sevenfold no Rock in Rio 2024

Game Over Mattel Afterlife Hail to the King Almost Easy Seize the Day Shepherd of Fire Buried Alive Gunslinger Bat Country So Far Away Nobody Nightmare Unholy Confessions Save Me Cosmic A Little Piece of Heaven

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: