Rock in Rio 2024: 1º dia começa com calorão, engarrafamento e água grátis

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O festival Rock in Rio abriu seus portões nesta sexta-feira, 13, às 14h, no primeiro dia de festival, sob forte calor, que chegou a marcar 40º e com distribuição gratuita de água para o público, após uma nova lei obrigar os eventos a liberar garrafinhas para a plateia. O festival divulgou que 176 bebedouros foram instalados dentro da Cidade do Rock.

Nos arredores da Cidade do Rock, em Jacarapaguá, no Rio de Janeiro, o trânsito estava intenso, com tráfego lento e dificuldades de chegar próximo ao festival. Não é possível ir de carro até o Rock in Rio. A única maneira de acessar o festival é por meio de transporte público.

A primeira atração subiu ao palco Sunset às 15h30, foi o Funk Orquestra, um grupo de músicos que com seus instrumentos clássicos (violino, violoncelo e até fagotes) tocaram funks clássicos e também músicas clássicas em ritmo de funk, acompanhados dos funkeiros MC Daniel, Rebecca e MC Soffia. Na sequência, o trapper Matuê com Wiu e Teto arrastou uma multidão para o palco Mundo.

