Retrospectiva do Spotify tem Taylor Swift no topo com 26,6 bi de streams

O Spotify revelou nesta quarta-feira, 4, a sua aguardada retrospectiva, com cada usuário ganhando seu ranking personalizado, como já tem acontecido todos os anos. Para além da divertida brincadeira, a gigante do streaming musical revelou também alguns dados importantes de 2024 na plataforma que compõem uma fotografia importante do cenário atual. A grande estrela, sem dúvidas, foi Taylor Swift que conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar de artista mais escutada do ano, com inacreditáveis 26,6 bilhões de streams no mundo.

As mulheres também dominaram as paradas. Entre os álbuns mais escutados no mundo, o top 5 ficou com Taylor Swift, com The Tortured Poets Department: The Anthology, seguido por Billie Eilish, com Hit Me Hard and Soft. O terceiro lugar ficou com Sabrina Carpenter, com Short n’ Sweet. E, ocupando o quarto e quinto lugares estão Karol G, com Mañana Será Bonito, e Ariana Grande com Eternal Sunshine.

No Brasil, a dupla sertaneja Henrique & Juliano conquistou o primeiro lugar entre os mais escutados. Já a canção The Box Medley Funk 2, foi a mais ouvida no Brasil, e o podcast Café com Deus Pai foi o mais ouvido no país. Os brasileiros demonstraram também que gostam de consumir canções brasileiras, não importa o gênero, já que as mais tocadas no país foram apenas de artistas nacionais, sem espaço para estrangeiros.

A retrospectiva também mostrou um aumento na audição dos podcast e o boom dos audiolivros (na plataforma ainda apenas em inglês).

No ranking dos podcasts, The Joe Rogan Experience ficou em primeiro lugar, marcando o quinto ano consecutivo da conquista. Rogan é contratado do Spotify e, no início do ano, renovou o contrato com por cerca de 1 bilhão de reais. Durante a pandemia, seu podcast causou polêmica quando Neil Young decidiu retirar todo o seu catálogo da plataforma e iniciou um boicote devido às fake news e comentários racistas divulgados por Rogan no podcast. Naquela época, cerca de 100 episódios foram retirados do ar, Regan pediu desculpas, e o boicote foi suspenso. Aparentemente, Joe Rogan continua mais popular do que nunca.

Confira todos os rankings do Spotify em 2024:

Artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2024:

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish

Música mais escutadas no Spotify no mundo em 2024:

Espresso , por Sabrina Carpenter Beautiful Things , por Benson Boone BIRDS OF A FEATHER , por Billie Eilish Gata Only , por FloyyMenor, Cris Mj Lose Control , por Teddy Swims

Álbuns mais escutados no Spotify no mundo em 2024:

THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY , por Taylor Swift HIT ME HARD AND SOFT , por Billie Eilish Short n’ Sweet , por Sabrina Carpenter MAÑANA SERÁ BONITO , por Karol G eternal sunshine , por Ariana Grande

Continua após a publicidade

Músicas virais – mais compartilhadas do Spotify para redes sociais – no mundo em 2024:

Die With A Smile, por Bruno Mars, Lady Gaga BIRDS OF A FEATHER, por Billie Eilish Beautiful Things, por Benson Boone Lose Control, por Teddy Swims Good Luck, Babe!, por Chappell Roan

Podcasts mais escutados no Spotify no mundo em 2024:

The Joe Rogan Experience Call Her Daddy Huberman Lab This Past Weekend w/ Theo Von The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

Audiolivros mais escutados no Spotify no mundo em 2024:

A Court of Thorns and Roses , por Sarah J. Maas The Fellowship of the Ring , por J.R.R. Tolkien I’m Glad My Mom Died , por Jennette McCurdy A Court of Mist and Fury , por Sarah J. Maas It Ends with Us , por Colleen Hoover

OS MAIS ESCUTADOS NO SPOTIFY BRASIL EM 2024

Artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2024:

Henrique & Juliano MC Ryan SP Ana Castela Mc IG MC PH

Músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2024:

THE BOX MEDLEY FUNK 2, por THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia Barulho Do Foguete – Ao Vivo, por Zé Neto & Cristiano Gosta De Rua – Ao Vivo, por Felipe e Rodrigo MTG QUEM NÃO QUER SOU EU, por DJ TOPO, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15 Let’s Go 4, por Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo, MC GP

Continua após a publicidade

Álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2024:

To Be (Ao Vivo Em Brasília), por Henrique & Juliano O Céu Explica Tudo (Ao Vivo), por Henrique & Juliano Raiz Goiânia (Ao Vivo), por Lauana Prado Escolhas, Vol. 2 (Ao Vivo), por Zé Neto & Cristiano Escândalo Íntimo, por Luísa Sonza

Podcasts mais escutados no Spotify no Brasil em 2024:

Café Com Deus Pai Podpah Psicologia na Prática Jota Jota Podcast Inteligência Ltda.

Podcasts mais escutados por categoria no Spotify no Brasil em 2024:

Artes e Entretenimento #1 – TICARACATICAST

Comédia #1 – Podpah

Crimes Reais #1 – Quinta Misteriosa

Cultura Digital #1 – NerdCast

Esportes e Recreação #1 – Charla Podcast

Estilo de Vida e Saúde #1 – Psicologia na Prática

Infantil e Família #1 – A Mary Conta – Hora de Dormir

Jogos #1 – Matando Robôs Gigantes

Negócios e Tecnologia #1 – Primocast

Notícias e Política #1 – Café da Manhã

Paranormal #1 – Mundo Freak Confidencial

Religião e Espiritualidade #1 – Palavra é Vidas! ❤️

Playlists do Spotify mais escutadas no Spotify no Brasil em 2024:

Top Brasil Esquenta Sertanejo Funk Hits Pagodeira Potência Sertaneja