Queens of the Stone Age cancela turnê em prol da saúde do vocalista

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A banda Queens of the Stone Age anunciou nesta terça-feira, 27, o cancelamento ou adiamento de todos os shows que ainda fariam de sua turnê este ano para que o vocalista Josh Homme receba “cuidados médicos essenciais”. “Josh não teve escolha a não ser priorizar sua saúde e receber cuidados médicos essenciais pelo restante do ano”, atesta o comunicado compartilhado nas redes sociais dos roqueiros.

Não há muitos detalhes sobre o quadro de saúde de Homme. Há cerca de um mês, a banda cancelou uma série de shows que faria na Europa para que o músico passasse por uma operação de emergência. Na ocasião, não foi revelada qual condição teria levado o vocalista para a mesa de cirurgia, mas Homme tem um histórico recente de câncer: no ano passado, ele revelou que passou por uma cirurgia bem-sucedida para conter a doença que fora diagnosticada em 2022.

Entre as datas suspensas, todas nos Estados Unidos, quatro delas foram adiadas para 2025, enquanto as outras três acabaram canceladas definitivamente. “Josh e a família QOTSA estão muito gratos pelo apoio de vocês e pelo tempo que pudemos passar juntos ao longo do último ano. Esperamos vê-los novamente em 2025”, finaliza a nota.

