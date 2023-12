Primavera Sound abre pré-vendas e anuncia datas da edição de 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os organizadores do Primavera Sound anunciaram nesta terça-feira, 5, a abertura de pré-vendas e as datas da terceira edição do evento, que acontecerá em 2024. O festival será realizado nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, novamente no Autódromo de Interlagos. A pré-venda terá início na próxima quarta-feira, 06 de dezembro, ao meio-dia, no site da Tickets for Fun.

A edição de 2023 contou com grandes shows de grupos como The Cure, The Killers, Pet Shop Boys, Marisa Monte e Bad Religion. As atrações do ano que vem ainda não foram anunciadas.

Serviço:

Primavera Sound São Paulo 2024

Datas: 30 de novembro e 01 de dezembro de 2024

Abertura das vendas: 06 de dezembro de 2023, às 12h

Valores:

Meia-entrada R$ 500,00

Inteira: R$ 1.000,00

Vendas no no site da Tickets for Fun.

