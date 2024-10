Paul McCartney ensaia no Uruguai nova música dos Beatles feita com IA

Paul McCartney já está na América do Sul para uma nova série de shows da turnê Got Back Tour. Nesta terça-feira, 1, ele se apresenta em Montevidéu, no Uruguai, e no ensaio para o show, deu uma palhinha do que pode ser a primeira vez que ela tocará a nova música dos Beatles, Now and Then. Na segunda-feira, ele ensaiou 16 canções no estádio Centenario, e uma delas foi justamente essa, lançada em novembro do ano passado. O músico fará três shows no Brasil, nos dias 15 e 16 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, e 19 de outubro, no Estádio da Ressecada, em Florianópolis.

A música, escrita por John Lennon, estava gravada em uma fita cassete e foi entregue por Yoko Ono a John, Paul e George em 1994. Nela, há uma gravação de John Lennon, que foi morto em 1980, em que ele arranhava novas composições no piano. A demora de quase trinta anos se deve a diversos fatores, mas especialmente à dificuldade tecnológica de melhorar a gravação deixada por John, equalizando sua voz e a altura do piano. O feito realizado por um programa de inteligência artificial parece simples, mas foi excepcionalmente complexo, como mostra o minidocumentário lançado pelo grupo. O curta de 12 minutos emociona ao mostrar filmagens inéditas da banda e declarações singelas dos membros remanescentes, além de Sean Lennon, filho de John.

Até o momento, a música não foi apresentada ao vivo nenhuma vez por Paul McCartney, nem na performance no Maracanã, no ano passado, transmitida ao vivo pela Disney+.

