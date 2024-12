Os erros grotescos no livro da turnê de Taylor Swift

O livro Taylor Swift: The Eras Tour Book, registro da atual turnê da cantora, tem sido alvo de críticas por conter diversos erros de digitação e imagens em baixa qualidade ao longo das páginas. Nas redes sociais, fãs apontaram que os títulos de dez músicas foram escritos incorretamente — a canção This Is Me Trying, por exemplo, está estampada no livro como This Is Me Rying, sem a letra T no início da última palavra –, um show em Toronto ficou de fora da lista completa de performances da turnê e, em algumas páginas, as imagens estão dispostas de modo que o vinco do livro atrapalha a visualização.

@emermore7 I know I’m not the only one disappointed with the Eras Tour book, but I haven’t seen anyone else talk about the glaringly obvious grammatical errors and clunky sentences within the pages. I make this video with peace, love, and a general frustration about how easy many of these problems could have been fixed with one more set of editing eyes. This book just had so much potential, and with a little tweaking it could have been absolutely spectacular. #erastourbook #errorstour #booktok ♬ Cruel Summer – Taylor Swift

Disponível exclusivamente na Target nos Estados Unidos desde a última sexta-feira, 29, o livro é uma publicação independente de Taylor, ou seja, seu lançamento não foi mediado por uma editora — fator que pode ter contribuído para os erros, de acordo com especialistas ouvidos pelo portal Business Insider. O desleixo, no entanto, não parece ter afetado as vendas. Segundo dados da Circana Bookscan, empresa que mapeia o mercado editorial americano, a obra vendeu mais de 800 000 cópias apenas nos dois primeiros dias após seu lançamento. Com isso, Taylor disparou para o topo da lista de livros mais vendidos nos Estados Unidos em todo o ano de 2024.

Qual o impacto da The Eras Tour?

Desde que iniciou sua incursão pelos palcos, a turnê ganhou status de fenômeno cultural, arrastando multidões e movimentando a economia. Nas cidades onde a cantora se apresentou, o número de passageiros no transporte público aumentou e a ocupação dos hotéis disparou, fenômeno chamado de “efeito Swift”. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de serviços prestados às famílias, que acomodam hotéis e restaurantes, registraram um avanço de 2,2% em novembro de 2023, o que pode ser relacionado às seis apresentações que a popstar realizou em São Paulo e no Rio de Janeiro no período.

