Obama vai de Billie Eilish a fado português em lista de músicas favoritas

Ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama divulgou na segunda-feira, 12, sua tradicional playlist de músicas favoritas do verão. Eclético, o político elencou faixas de diversos estilos musicais — desde o fado O Quarto, da cantora portuguesa Carminho, até a country Texas Hold’ Em, de Beyoncé.

Outros sucessos recentes inclusos na lista são Chihiro, de Billie Eilish — cuja versão em MTG chegou ao topo das paradas musicais do streaming no Brasil — e 365, da cantora inglesa Charli XCX. A playlist também conta com clássicos de Bob Dylan, The Rolling Stones, Etta James e Bob Marley. “Com o verão chegando ao fim [no hemisfério Norte], queria compartilhar algumas músicas que tenho ouvido ultimamente”, escreveu o ex-presidente no X, antigo Twitter. “Espero que vocês encontrem algo novo para ouvir!”, completou Obama.

With summer winding down, I wanted to share some songs that I’ve been listening to lately – and it wouldn’t be my playlist if it didn’t include an eclectic mix. I hope you find something new to listen to! pic.twitter.com/aL400Ctpde — Barack Obama (@BarackObama) August 12, 2024 Continua após a publicidade

Ao todo, a playlist de verão de Obama tem 44 músicas. Confira a lista completa:

Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”

Charli XCX, “365”

Billie Eilish, “Chihiro”

Tems, “Love Me Jeje”

Artemas, “I Like the Way You Kiss Me”

Tommy Richman, “Million Dollar Baby”

Hope Tala, “I Can’t Even Cry”

Blackstreet ft. Dr. Dre and Queen Pen, “No Diggity”

ENNY, “Charge It”

Carminho, “O Quarto (Soundtrack Version)”

Calimossa, “What’s in the Tea?”

Hubert Sumlin and Keith Richards, “I Love the Life I Live, I Live the Life I Love”

PJ Morton ft. JoJo, “Say So”

Cleo Sol, “Why Don’t You”

The Miracles, “You’ve Really Got a Hold on Me”

H.E.R., “Process”

2Pac ft. K-Ci & JoJo, “How Do U Want It”

Sting, “If You Love Somebody Set Them Free”

Lucinda Williams, “Unsuffer Me”

Jill Scott, “Golden”

The Rolling Stones, “(I Can’t Get No) Satisfaction”

Saweetie, “My Best”

Charles Mingus, “Wednesday Night Prayer Meeting”

Norah Jones, “Come Away With Me”

Common, “The People”

Etta James, “Don’t Cry Baby”

Chris Jedi, Gaby Music & Dei V ft. Anuel AA and Ozuna, “Bad Boy”

Rema, “Yayo”

Bonny Light Horseman, “Old Dutch”

Willow, “Symptom of Life”

Moneybgg Yo ft. Morgan Wallen, “Whiskey Whiskey”

Myles Smith, “Stargazing”

GloRilla & Megan Thee Stallion, “Wanna Be”

Tyla, Gunna and Skillibeng, “Jump”

Bad Bunny & Feid, “Perro Negro”

Paul Russell, “Lil Boo Thang”

Digable Planets, “Rebirth of Slick (Cool Like Dat)”

Bob Marley & the Wailers, “Them Belly Full (But We Hungry)”

Nick Drake, “One of These Things First”

Bob Dylan, “Silvio”

Pharoah Sanders, “Love Is Everywhere”

The Supremes, “Where Did Our Love Go”

Beyoncé, “Texas Hold ‘Em”

Samara Joy ft. Pasquale Grasso, “Someone to Watch Over Me”

